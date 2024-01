Diputado Calisto pide agilizar solución definitiva para rotonda de acceso a Puerto Aysén

Luego del accidente que le quitó la vida a un transportista en las cercanías de la rotonda de ingreso de Puerto Aysén, ruta que lleva cerca de dos años sin pavimento, el diputado Miguel Ángel Calisto instó a las autoridades regionales a agilizar la solución a esta problemática, asegurando además que “es importante que obras que contaron con recursos públicos no queden abandonadas”.

Aysen.- Según el diputado Calisto, “nuevamente tenemos problemas en los accesos de Puerto Aysén y Coyhaique. Se trata de obras que tuvieron los recursos asignados, pero que lamentablemente las obras quedaron abandonadas por empresas que quebraron. Ese problema ha generado graves situaciones, como lo que sucedió en Puerto Aysén hace pocos días donde falleció una persona en un accidente de tránsito producto de las malas condiciones del camino”.

“Hemos conversado con el director de vialidad, quien nos señala que hay procedimientos que ya están en curso para poder garantizar que el acceso a Puerto Aysén se resuelva lo antes posible, mediante de una reevaluación del proyecto, de tal manera de poder avanzar en la concreción de esta obra y terminarla definitivamente”, indicó.

El legislador indicó que “en relación a Coyhaique, hay una situación similar, pero ya estaría un poco más adelantada la mejora del camino. Para nosotros es importante que obras que contaron con recursos públicos, no queden abandonadas. Aquí debe haber una fiscalización permanente de los entes que aportan los recursos. Nosotros ya hemos oficiado a la Contraloría y a las instituciones de fiscalización, para que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo en la región”.

“Se tienen que aprobar los recursos necesarios para que estos proyectos no queden a la mitad, porque después los problemas son mayores, incluso con personas fallecidas producto de estas demoras. Esperamos que el MOP Y Vialidad rápidamente respondan a esta situación y sobre todo termine las obras, que es lo que a todos nos interesa”, aseguró el parlamentario.

El malestar de los usuarios

Para Cristian Vargas, transportista y vecino de Puerto Aysén, “estamos frente a una problemática por más de tres años con la rotonda de acceso. La desarmaron y ahí quedó tirada. Las motoniveladoras pasan una vez al mes. Ha habido accidentes, y un sinnúmero de vehículos con problemas mecánicos, que producto de la calamina y los hoyos se echan a perder”.

Finalmente, Cristian Vargas indicó que “esto ya pasó a ser una problemática tremenda para la comuna. Miles de usuarios de la comuna o la región, ocupamos esta rotonda, y está en pésimas condiciones. Nuestra autoridad comunal tampoco se ha pronunciado., hace una semana hubo un accidente con causas fatales, entonces, ¿qué estamos esperando, otro fallecimiento para que se tomen acciones concretas?