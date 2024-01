Senadora Órdenes recalcó que el debate sobre la reforma debe estar centrado en mejorar las pensiones

Aprobada en la Cámara Baja la idea de legislar la Reforma de Pensiones, el gobierno deberá repensar su estrategia si quiere lograr los apoyos necesarios. El corazón de la propuesta ingresada por el Ejecutivo no obtuvo suficientes votos de las y los diputados y no tardaron en surgir las críticas por ser un proyecto que avanza como un cascarón sin contenido. En marzo, será en el Senado donde se retome la negociación, sin embargo, el escenario es adverso, ya que la Comisión de Trabajo -donde tendrá lugar la primera discusión- empezará a ser presidida por un senador UDI y tendrá una minoría oficialista.

Valparaíso.- Esta reforma solidaria, que pretende instalar un sistema mixto, donde un porcentaje del 6%, que aportaría el empleador, vaya a la solidaridad intra o intergeneracional -el Ejecutivo proponía que un 3% tuviera esta destinación y el otro porcentaje fuera a la capitalización individual en las AFP’s- no logró convencer a las y los diputados y por los menos 27 senadores serían detractores en la instancia que se retomará en marzo de este año. Por su parte, la senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes, lamentó el debate de intereses personales que tuvo lugar en la Cámara Baja, recalcando que el objetivo de esta reforma debe ser el lograr mejorar las pensiones de las personas.

“Acá no se trata de hacer primar los intereses personales de las distintas bancadas, lo importante es que logremos mejorar la situación de tantas y tantos pensionados. Eso es lo que la gente espera y no que centremos la discusión en los detalles que se presentaron y que al final del día, el resultado, fue que simplemente se aprobó la idea de legislar. Yo voy a trabajar para mejorar la situación de los pensionados en Chile y más allá de la formula, el objetivo de un debate político a nivel de congreso es lograr conciliar las diferencias y obtener un resultado que no puede ser otro que mejorar las pensiones en Chile”, sostuvo la parlamentaria.

Además, Órdenes señaló que “esta reforma llegará al Senado solo como la idea de legislar, no tiene mayor contenido a pesar de los dos años que se estuvo trabajando, por lo tanto, no veo un triunfo de ningún lado en esta materia. Acá lo que interesa no es la fórmula, sino el resultado de cómo se van a mejorar las pensiones y ese es nuestro compromiso”, recalcando que después de dos años de tramitación, solo se aprobó la idea de legislar.

Mientras tanto, la derecha se muestra intransigente a la idea de legislar si es que el 6% no se destina de forma íntegra a la capitalización individual, rechazando incluso la fórmula mixta de un 3% y 3% propuesta por un grupo de diputados no alineados, que hace referencia al proyecto presentado por el gobierno del expresidente Piñera -reforma congelada en el 2021, que se muestra como una salida para el Ejecutivo-.

A partir de febrero de este 2024 la Pensión Garantizada Universal -PGU- incrementará, alcanzando los 214 mil pesos, cuestión que se ha convertido en un argumento de los sectores de derecha, quienes sostienen que con este aporte se resuelve el problema de las bajas pensiones de las personas con baja densidad previsional o nula cotización. Por su parte, desde el oficialismo advierten que esta tesis condenaría a la clase media a ver mejoras en sus pensiones recién en 40 años más, afectando principalmente a las mujeres.