Anuncian inicio de proceso de reactivación del programa PER Turismo Aysén

En una segunda etapa, se trabajará con el sector privado vinculado al turismo en la región.

Coyhaique.- En una reunión de coordinación entre Sernatur y Corfo, se anunció el inicio del proceso de reactivación del programa Transforma Turismo Aysén, conocido como PER Turismo Aysén. El programa busca convertir a Aysén en un destino turístico mundial, priorizando acciones estratégicas para superar brechas de competitividad y consolidar una oferta turística de calidad.

Esta reunión, que contó con la participación de los directores y equipos regionales de Corfo y Sernatur, Seremi de Economía, el director nacional de Sernatur, y parte del equipo de los programas Transforma del nivel central y de la Gerencia de Asuntos Estratégicos, de Corfo, marca el primer paso para su reactivación con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para su ejecución efectiva y reforzar la coordinación entre entidades públicas y privadas en el desarrollo turístico de la región.

Humberto Marín Leiva, director de Corfo, afirmó que “esta reunión marca un hito importante en el desarrollo del turismo en Aysén. La colaboración entre Sernatur, Corfo, Economía y otros actores clave es fundamental para impulsar el crecimiento sostenible de esta industria en la región. Desde Corfo Aysén tenemos un compromiso a nivel regional en relación con los instrumentos y estamos enfocados en un intenso trabajo para luego continuar con la reactivación del PER Turismo. En una etapa posterior, será crucial involucrar al sector privado del turismo para desarrollar de manera integral el turismo, una vocación productiva estratégica de la región de Aysén.”

Durante la reunión, se abordaron los desafíos administrativos que ha enfrentado el programa, especialmente en cuanto al traspaso de fondos a los agentes operadores, lo que ha ralentizado el proceso de reactivación. Sin embargo, se destacó la importancia de la coordinación entre entidades públicas y privadas para superar estos obstáculos y avanzar hacia los objetivos planteados.

En este sentido, se anunció una revisión de los objetivos y la Hoja de Ruta del programa, con el propósito de volver a su enfoque estratégico original que prioriza la carretera austral y las áreas silvestres protegidas Este trabajo incluye coordinaciones específicas con los programas Transforma Nacional y Meso Regional Ruta de Parques de la Patagonia, así como con las estrategias Nacional de Turismo Descentralizado y de Desarrollo Regional de Aysén.

Cristóbal Benítez Villafranca, director nacional de Sernatur explicó que “estamos comprometidos con transformar a Aysén en un destino turístico de clase mundial. Y hoy nos encontramos trabajando estrechamente con el Seremi de Economía, el equipo de Corfo y nuestro director regional para organizar la instrumental existente y ser eficientes en la operativa de herramientas para el desarrollo turístico. A través de la Subsecretaría de Turismo, hemos desarrollado una Estrategia Nacional de Turismo Descentralizada, con participación en los territorios, que será lanzada en las próximas semanas. Debemos asegurarnos de que el instrumental en cada territorio sea coherente con esta estrategia, para abordar las diversas realidades regionales. Los instrumentos como los de Corfo y los programas estratégicos son fundamentales para el desarrollo turístico a nivel nacional, mesoregional y regional. En particular, tenemos dos instrumentos, el Programa Estratégico Regional de Aysén y el programa Mesoregional Ruta de Parques de la Patagonia, que abarca toda la macrozona y debemos asegurarnos de que sean coherentes y eficientes para acelerar la recuperación turística del territorio nacional”.

Agregó que recientemente regresó de la Feria de FITUR en España con una noticia importante para la región. “Hemos tenido conversaciones con diversos operadores turísticos y hay un gran interés en conocer más sobre la Ruta de la Carretera Austral de la Patagonia en general, la cual se ha ido consolidando como uno de los destinos más atractivos a nivel nacional. Por lo tanto, creo que este reconocimiento internacional nos ayudará en el futuro a comercializar de mejor manera los productos que están asociados a la Carretera Austral”, concluyó Benítez.

El Programa Estratégico Regional de Turismo Aysén Patagonia -Naturaleza y Aventura-, PER Turismo Aysén, es una instancia público-privada de planificación y gestión del turismo, que busca generar una oferta de productos de naturaleza y aventura singular, en torno a la Carretera Austral y las Áreas Silvestres Protegidas.