Anuncian inicio de postulación al recambio de calefactores en Cochrane y Coyhaique

La calidad del aire de la región de Aysén comenzará a mejorar. En una ceremonia realizada en la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de Cochrane, el Ministro (s) de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, junto a la Delegada Presidencial Provincial de Capitán Prat, Marta Montiel, y el alcalde de la comuna Jorge Calderón, anunciaron la apertura de la postulaciones para el Programa de Recambio de Calefactores, con el que vecinas y vecinos las ciudades de Coyhaique y Cochrane podrán optar por cambiar su sistema de calefacción a leña por artefactos eléctricos o a pellet,bajos en emisiones.

Coyhaique.- El anuncio se realizó en el marco de la gira que el titular (s) de la cartera el Subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, quien se encuentra desde el miércoles en la región, donde compartió los detalles del nuevo llamado y la habilitación de un punto de postulación en las oficinas municipales.

El Ministro (s) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño anuncio la apertura del programa de recambio enfatizando la continuidad a una medida muy esperada por las familias de Coyhaique, pero que además da cuenta de la mirada regional y preventiva que se ha impulsado como Ministerio y que cuenta con el apoyo del Gobierno Regional y su Consejo.

“Este año estamos con un proceso histórico, ya que el número de equipos a ser recambiado será de 2.200, algo inédito. Tenemos además la buena noticia de que contaremos con una funcionaria en Cochrane para recibir postulaciones y además tenemos buenas noticias en cuanto a la seguridad del suministro de pellet ya que este año inicia funciones una planta regional de pellet”, aseguró Proaño.

El Ministro (s) destacó también otras acciones que se realizan en la ciudad, como el recambio de la caldera del hospital, las acciones municipales, de la mesa de descontaminación y con los establecimientos educativos, donde valoró que “los habitantes de Cochrane y del resto de la región podrán evidenciar con mayor celeridad también la mejora en la calidad del aire que en definitiva significa una mejora en la calidad de vida de las personas”.

El alcalde de Cochrane, Jorge Calderón, se sumó a las buenas noticias destacando el trabajo colaborativo estratégico necesario para llevar adelante políticas públicas en localidades como Cochrane que gozan de ecosistemas únicos y que obligan acciones concretas de parte de las instituciones y la comunidad.

“El programa de recambio de calefactores es un programa tremendamente importante que junto a otras políticas publicas debiese permitirnos mejorar las condiciones para enfrentar el invierno en materia ambiental y de salud, por tanto aplaudimos el hecho de poder tener hoy día descentralizadamente una oficina que permita a nuestra comunidad generar su inscripción”, destacó la autoridad comunal.

El programa, financiado por el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, anunció su reactivación durante la gira de la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, por la región de Aysén, luego de dos años de revisión y reestructuración. Durante todo ese tiempo, se trabajó para que el programa regresara con una propuesta regional reforzada, que considera un aumento en el número de recambios anual a 2.200 equipos, los que serán repartidos entre las ciudades de Coyhaique, Cochrane y Puerto Aysén.

Así también la Delegada Provincial de Capitán Prat, Marta Montiel destacó la iniciativa de descentralización reconociendo el trabajo previo llevado adelante en la coordinación multi -institucional de la mesa técnica de descontaminación de Cochrane.

“Hoy día las voluntades se unen. Nos apoya el Gobierno Regional, la Seremi del Medio Ambiente, MINVU, Energía y nuestros aliados estratégicos en el territorio que son los municipios, gracias a esto avanzamos también en el cambio para la caldera de Cochrane, requerimientos que surgen en nuestra mesa, que son escuchados y que hoy dan los primeros pasos a concretarse”, señaló Montiel.

En tanto, el consejero regional Jorge Abello, reconoció que “este anuncio es importante, lo estábamos esperando. Este programa lleva tiempo financiado y se estaba ejecutando, pero por diferentes circunstancias tuvo un receso y hoy nuevamente se impulsa, con nuevos énfasis y perfeccionado. Esto es algo fundamental para mejorar la calidad del aire de la región”.

¿Cómo postular?

El llamado a postulación estará abierto hasta el próximo 26 de febrero y quienes estén interesados podrán postular a través del sitio calefactores.mma.gob.cl. Además, se ha habilitado una oficina del recambio ubicada en Calle Errazuriz 314, en el caso de Coyhaique- y en Las Golondrinas 568 para las y los postulantes de la ciudad de Cochrane.

Para el llamado 2024 el programa cuenta con dos opciones de calefacción eficiente, para la alternativa Pellet se ha adquirido el Modelo Italy 8100 Plus, de la Marca Amesti, mientras que en la opción Aire Acondicionado se cuenta con el dispositivo Split Inverter 18.000 BTU, Marca KHÖNE.

Los requisitos para postular al beneficio ambiental consideran la mayoría de edad, ser propietario del artefacto a leña que se quiere recambiar, que dicho equipo se encuentre instalado en la vivienda, realizar un copago de $50.000 y estar dispuesto a entregar el artefacto para su destrucción, entre otros disponibles en las bases de postulación.

Las autoridades hicieron hincapié en que solo se aceptará una postulación por domicilio y no podrán participar personas que hayan sido beneficiarias anteriormente del programa de recambio. Del mismo modo recordaron que no se aceptarán postulaciones de artefactos instalados en departamentos, instituciones, organizaciones sociales, ni en lugares que no tengan un fin habitacional.

A la fecha el programa de recambio de calefactores ha beneficiado a más de 8 mil personas y con el actual llamado podría sobrepasarse el 70% de la meta establecida en Plan de Descontaminación Atmosférica PDA de Coyhaique para el año 2027 de 15.000 artefactos recambiados, como un pilar fundamental en el proceso de mejora de la calidad del aire.

Finamente el Subsecretario Maximiliano Proaño anunció que, como fue comprometido, durante el mes de febrero se abrirán las postulaciones para las familias de Puerto Aysén, por cuanto invito a mantenerse atentos y atentas a las redes sociales de la Seremi del Medio Ambiente que pronto tendrá buenas noticias.