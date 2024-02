Llevan a cabo exitosa jornada informativa sobre la Reforma de Pensiones

Alrededor de 80 personas, entre dirigentes sociales, sindicales, juntas de vecinos y sociedad civil, concurrieron al encuentro ciudadano que organizaron en conjunto las Seremis del Trabajo y Previsión Social, Gobierno y Desarrollo Social y Familia, el viernes 2 de febrero, en el auditórium del Servicio de Salud de Aysén, ubicado en el Hospital Regional de Coyhaique.

Coyhaique.- En la ocasión, Rodrigo Díaz, seremi del Trabajo y Previsión Social, junto a Karina Acevedo, seremi de Desarrollo Social y Familia, fueron los encargados de exponer a las y los presentes el proyecto de ley de Reforma de Pensiones que está impulsando el gobierno, cuya idea de legislar fue aprobada a fines de enero por la Cámara de Diputados. En el rol de moderadora del diálogo, y a cargo de recopilar las inquietudes y preguntas del público presente, estuvo la seremi de Gobierno, Tatiana Plá.

“Hoy tuvimos un diálogo con diversas personas mayores, dirigentes sindicales, pudiendo conversar sobre la Reforma Previsional. Tuvimos, además, un público espectacular de aproximadamente 80 personas, donde tuvimos un diálogo fraterno y una discusión fructífera para lo que viene en el desafío de la Reforma Previsional” declaró Karina Acevedo, seremi de Desarrollo Social y Familia, relevando la participación de personas mayores, pertenecientes a diversas organizaciones -tanto de la capital regional como de otras localidades-, y el ánimo esperanzador de cada uno/a de los/ las asistentes.

Por su parte, el seremi del Trabajo y Previsión Social, destacó la participación e inquietudes de las y los presentes, pese a que había personas que estaba bastante informadas sobre el tema. “Lo que más nos dijeron es que agradecían este diálogo sincero, de primera fuente, y que esto lo sigamos manteniendo en el tiempo” aseveró Rodrigo Díaz, y resaltó la importancia de la aprobación de la idea de legislar y de estar atentos a lo que se viene, que es la discusión de esta reforma en el Senado, y porqué es necesario hoy día mejorar las pensiones.

“Este es el primero de muchos diálogos y encuentros ciudadanos que vamos a seguir realizando, no solamente por el tema de la Reforma Previsional, que es una urgencia para nuestro gobierno, sino también como lo ha mandatado nuestro presidente, tenemos que estar en terreno, tenemos que hacer diálogos, y eso mismo le pedimos a nuestras fuerzas políticas en el Congreso, que también estén las voluntades para el diálogo y la disponibilidad para poder aprobar esta Reforma de Pensiones y así darle solución a nuestros adultos mayores”, enfatizó Tatiana Plá, seremi de Gobierno.

Ema Vega Urrutia, quien participó del diálogo, afirmó que decidió participar como una simple ciudadana, y así poder informarse de primera fuente, sobre el tema de las pensiones. “Cuando una ha sido dirigenta mucho tiempo, adquiere esa inquietud de estar informado, y pese a que ahora no cumplo ningún rol dirigencial, sí tengo la inquietud de seguir informándome para compartirlo con algún vecino o vecina que requiera tener un poco más de conocimiento sobre las pensiones” afirmó. “Todo lo que se planteó fue bastante claro, y me voy contenta porque uno viene a informarse, y salí bien preparada e informada”, manifestó la señora Ema.

A Jonathan Zapata, dirigente de la salmonera Blumar, el diálogo le pareció buenísimo, así como también la manera en que se informó y el ambiente de fluidez que se generó, donde se plantearon dudas, preguntas e inquietudes. “Estamos en deuda con nuestros viejitos, y si envejecer en Chile es lamentable, en la región de Aysén es mucho más duro. Es importante conversar, pero también ya concretar, porque este es un problema que tenemos que solucionar como sociedad y país. Si bien nuestros políticos y nosotros estar interesados, aún más el empresario, porque la sociedad la formamos todos, no solo los trabajadores”, declaró el dirigente salmonero, y aseguró que hay que exigirle a los parlamentarios de la región, en especial a los senadores, que se la jueguen por las y los ayseninos.

Las autoridades de gobierno convocantes al diálogo ciudadano, afirmaron que seguirán realizando encuentros de índole ciudadano para informar e involucrar a la población en las iniciativas que está promoviendo el gobierno del presidente Gabriel Boric.