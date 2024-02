UDI Aysén destaca legado de ex Presidente Piñera y valora su compromiso con la región

Su inesperado deceso ha causado mucha tristeza, señaló la presidenta regional del gremialismo, Andrea Ponce

Coyhaique.- “Cuesta encontrar las palabras para describir lo que sentimos en este momento”. Así lo señaló la presidenta regional de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Andrea Ponce Olivares, tras el inesperado deceso del ex presidente Sebastián Piñera Echenique, ocurrido el martes en Lago Ranco, región de Los Ríos.

Ponce, a nombre del gremialismo en Aysén, resaltó el permanente compromiso de Piñera en la búsqueda de acuerdos, “del diálogo para buscar respuestas transversales a los problemas que aquejaban al país”, valorando de paso distintas iniciativas que llevó adelante en sus dos mandatos, entre ellas, la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) -con más de 8 mil personas mayores beneficiadas en la región- o el IFE laboral, que en Aysén favoreció a cerca de 3.500 trabajadores.

Pero también hizo hincapié en tres hitos que marcaron las dos administraciones del líder de la centroderecha chilena: la reconstrucción de las zonas afectadas tras el terremoto del 27 de febrero de 2010; el rescate de los 33 mineros; y el enorme trabajo durante la pandemia, iniciando una exitosa vacunación. “La dedicación del expresidente Piñera es valorada por todos los chilenos, pues da cuenta que siempre puso al país por delante. Sin duda, con el paso de los años, su legado será aún más valorado”, indicó.

Además, Andrea Ponce destacó el afecto que Piñera tenía por la región de Aysén, lo que se vio reflejado en distintas obras, entre las que destacan, entre otras, las vinculadas a temas de salud, como la primera piedra del hospital de Puerto Aysén, la creación de la unidad de diálisis en el mismo recinto, sumado a la construcción del polideportivo en la misma ciudad y tal como lo recordó el senador David Sandoval, el primer compromiso formal para unir a la región de Aysén con el resto de Chile. “No tengo dudas que en nuestra región, el ex presidente Sebastián Piñera será recordado con mucho cariño”, recalcó.

Finalmente, Ponce recordó que este jueves 8 de febrero, se realizará una misa en memoria del ex mandatario en la Catedral de Coyhaique, preparada por los partidos de Chile Vamos en la región de Aysén.