Ministerio de Trabajo y Previsión Social se reúnen con diversidades sexogenéricas para abordar temas laborales

Como parte de la Mesa de Diversidad sexogénericas que lidera la Seremi de Mujer y Equidad de Género, la subcomisión Trabajo se reunió con dirigentes/as determinando próximamente la creación de una mesa de trabajo para abordar los temas.

Coyhaique.- Una fructífera reunión liderada por los Seremis de Trabajo y Previsión, Rodrigo Díaz Cordaro y de Mujer y Equidad de Género, Andrea Méndez Valenzuela con dirigentes de diversidades sexogénericas, se realizó en Coyhaique. Esta instancia se realizó en el contexto de la Mesa de Diversidades, participando el director del Servicio de Capacitación y Empleo, Sence, Nelson Garrido, y los directores/as (s) de la Dirección del Trabajo, Christian Aros, del Instituto de Previsión Social IPS, ChileAtiende, Maximiliano Álvarez y del Institución de Seguridad Laboral, ISL, Mery Fontecha, además del coordinador regional de ChileValora, Rodrigo Moreno, participando algunos funcionarios de cada equipo junto a las organizaciones de diversidad Cantieries, TransFormando y Diversa Patagonia.

El contexto de esta instancia fue comentada por la Seremi de Mujer y Equidad de Género, Andrea Méndez Valenzuela, sostuvo que “La mesa de diversidades constituye una instancia de vinculación permanente entre el Gobierno y las organizaciones de las diversidades sexogenéricas de Aysén. Su objetivo fundamental es avanzar en mejorar la calidad de vida de esta población. Agradecemos la voluntad y el compromiso de cada una de las Direcciones Regionales asociadas al Ministerio del Trabajo. Como Gobierno eso nos genera un profundo orgullo porque creemos que justamente el Estado tiene que estar al servicio de las personas y sobre todo de ciertas personas que han sido históricamente excluidas, como son aquellas que pertenecen a las diversidades sexogenéricas”, concluyó.

Con respecto de la vinculación desde el ámbito laboral y previsional, el Seremi Rodrigo Díaz de Trabajo y Previsión Social, afirmó: “Como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, nos reunimos con las Diversidades Sexo-Genéricas, acompañados de la SEREMI de la Mujer y Equidad de Género pero también con el Gabinete de Trabajo, Director del SENCE, Director del IPS ChileAtiende y Coordinador de ChileValora, Director Regional del Trabajo y la Directora del ISL, la mutualidad del Estado, fue una reunión muy fructífera, donde nosotros como Gobierno del Presidente Boric, como Ministerio del Trabajo, respondemos al compromiso de incluir a las diversidades Sexo-Genéricas de que sean parte y podamos ayudar a su empleabilidad, así es que vamos a hacer distintas estrategias, apresto laboral entre otros pero también ver como poder ayudar efectivamente apoyar a su empleo, y por eso nos vamos a reunir con distintos actores, con empleadores, para poder avanzar en ello, que se entienda que ellos son tan competentes como otra persona, así es que vamos a profundizar eso para eliminar la discriminación, poder reunirnos con la cámara de Comercio Con la Cámara de la Construcción, y poder avanzar como Gobierno, como Estado como sociedad en la inclusión.”

Una de las asistentes fue Jéssica de Cantaries, quien declaró, “discutimos temas como la inserción laboral, comunidad trans, no binaria y género diverso, de esa reunión se concluyó ciertas articulaciones de parte del Estado, que busca una solución de este problema y me pareció bastante buena. Me sorprendió la participación de los organismos y la verdad es que estoy bastante satisfecha”, mencionó.

A partir de marzo se espera comenzar el trabajo de esta mesa, con los desafíos planteados, desde la mirada de cada uno de los servicios en conjunto con las organizaciones, liderando los Seremis de Mujer y Equidad de Género y de Trabajo y Previsión Social, lo cual forma parte de su Agenda de Género.