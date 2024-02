Seremi del Medio Ambiente invita a postular al recambio de calefactores

Hasta el 26 de febrero estarán disponibles las postulaciones para el programa de recambio de calefactores en las ciudades de Coyhaique y Cochrane en las opciones Pellet y Aire acondicionado.

Aysén.- “Sabemos que para las familias de nuestra región esta es una medida muy esperada, y digo región porque gracias a la mirada preventiva que hemos impulsado como Ministerio desde el Gobierno Regional y su Consejo, podemos extender este beneficio ambiental a las localidades de Cochrane y Puerto Aysén que, sin contar con un PDA, hoy pueden tomar acciones concretas para descontaminar el aire de sus localidades optando por calefacción sustentable, hoy reforzamos la invitación a las familias de Cochrane y Coyhaique a postular y le contamos a Puerto Aysén que pronto tendremos noticias para sus familias”, declaró el seremi de Medio Ambiente, Yoal Díaz.

Las y los interesados en participar del programa de recambio podrán realizar su postulación en la página web calefactores.mma.gob.cl o bien en la oficina del recambio ubicada en calle Errazuriz 514 en el caso de Coyhaique; y en Las Golondrinas 568, en la ciudad de Cochrane. Así también el seremi de Medio Ambiente comentó que están realizando un despliegue de inscripción presencial en puntos clave de la ciudad de Coyhaique como supermercados, ferias y juntas de vecinos.

“Necesitamos que todas y todos se sumen, la mala calidad del aire que experimentamos cada invierno es el resultado de nuestras prácticas, y así también su solución depende de nosotros, este programa es muy importante para ello y por eso estaremos en todos los lugares donde nos requieran realizando el apoyo a las postulaciones para facilitar a vecinos y vecinas sumarse a una mejor calidad de vida”, aseguró Yoal Díaz.

Para esta semana los profesionales del programa de recambio estarán aceptando postulaciones en horario oficina en Errázuriz 514 pero, además, desde las 15:00 hrs. estarán apoyando postulaciones los días martes 13 y viernes 16 en comercial Sódimac; miércoles 14 en supermercado Hiperpatagónico; jueves 15 en supermercado Unimarc, y sábado 17, desde las 11:00 hrs., en feria las Quintas.

¿Quién puede postular?

Toda persona mayor de edad que resida en la zona saturada de Coyhaique y en la zona urbana de Cochrane, que sea dueño a dueña del artefacto a leña a recambiar y no haya sido beneficiado anteriormente por el programa de recambio, lo que incluye también a quienes postularon a los recambios leña por leña con certificación SEC.

Los artefactos a leña a recambiar pueden ser del tipo salamandra, cocina, cámara simple y calefactores con o sin templador, por lo que quedan excluidas las postulaciones de calderas de calefacción domiciliarias. Es requisito que el artefacto a leña se encuentre instalado en la vivienda y sólo se aceptará una postulación por domicilio.

Para este llamado no se aceptarán postulaciones de artefactos instalados en departamentos, instituciones, organizaciones sociales, ni en lugares que no tengan un fin habitacional.

Una vez finalizado el proceso de postulación, la seremi del Medio Ambiente publicará la lista de pre-seleccionados y se realizará la validación de antecedentes para la publicación del listado final de personas seleccionadas. Quienes formen parte de dicha lista deberán entregar a la subsecretaría del Medio Ambiente el artefacto a leña que se recambie para proceder a su destrucción y así también realizar un copago de $50.000.- a la empresa instaladora.

La autoridad ambiental destacó que el Programa de Recambio de Calefactores, sumado a los programas de Reacondicionamiento Térmico de Viviendas de Minvu y otras medidas incluidas en el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Coyhaique, han sido efectivos en reducir las emisiones en la ciudad de Coyhaique, registrándose una disminución de los episodios críticos de emergencia de un 70% desde que comenzó a aplicarse el PDA en 2016, por lo que su continuidad y la adherencia de las familias son fundamentales para avanzar en mejorar la calidad del aire de la región.

A la fecha el programa de recambio de calefactores a ha instalado 9.134 equipos de calefacción lo que corresponde al 61% de la meta establecida en el Plan de Descontaminación Atmosférica de Coyhaique (15.000). Para este llamado 2024 se han considerado 2.200 equipos a repartir entre Coyhaique, Cochrane y Puerto Aysén.