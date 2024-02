Autoridades regionales informan a la comunidad cómo prevenir incendios forestales

Diversas autoridades regionales, entre los que se encontraban la Delegada Presidencial Regional (s) y seremi de Gobierno, Tatiana Plá; el seremi de Agricultura, Eugenio Ruiz; el director regional (I) de Conaf, Ronald Valenzuela; el director regional de Senapred, Sidi Bravo, junto a Forestín y brigadistas forestales, se congregaron -el viernes recién pasado- en la Plaza de Armas de Coyhaique, con el objetivo de informar a la comunidad, turistas y visitantes acerca de la prevención de incendios forestales, debido a que estamos en plena época estival y donde las olas de calor, la poca lluvia y los pastos secos, crean el escenario propicio para que se pueda desencadenar un incendio.

Coyhaique.- En la ocasión, las autoridades presentes pudieron conversar con las y los transeúntes, muchos de ellos/as turistas, visitantes y veraneantes, sobre la importancia de la toma de conciencia, ya que está comprobado que el 99% de los incendios forestales son originados por humanos/as, por ende, está en nosotros/as mismos comprender que nuestros actos pueden tener desastrosas consecuencias y, por lo tanto, debemos ser responsables y tomar las precauciones adecuadas.

“Como gobierno estamos enfocados en que la prevención es mucho mejor que el combate a los incendios forestales. Por eso es que toda acción que podamos hacer en prevención, con la comunidad, con los turistas también, qué importante es contarles a ellos la situación climática en la cual nos encontramos, además de la prohibición, por ejemplo, de que en las reservas forestales no se puede fumar, o cuando salgamos un fin de semana a algún encuentro familiar, a disfrutar de un lago o un río, no podemos hacer fogatas; también hay prohibición, hasta el 15 de marzo, de las quemas forestales. Es por eso que es importante que si visualizamos algún riesgo o humo sospechoso, llamemos al 130 de Conaf, donde nos atenderán nuestros queridos brigadistas, para atender alguna emergencia, que esperamos no tengamos en la región de Aysén”, aseveró la Delegada Presidencial Regional (s) y seremi de Gobierno, Tatiana Plá.

El seremi de Agricultura, Eugenio Ruiz, destacó la actividad multisectorial conjunta desde un punto de vista relevante para la prevención de incendios. “Hoy día, en la región, tenemos un alto riesgo de que se puedan producir incendios forestales, por lo tanto es fundamental que, independiente de que nuestro gobierno de Gabriel Boric ha entregado herramientas y recursos que van más allá de lo esperado, se requiere que la comunidad en su conjunto haga un aporte, y este aporte pasa por que cada uno/a se haga responsable, desde el punto de vista de lo que significa prevenir los incendios forestales”, expresó el recién asumido seremi.

Como una importante y atractiva actividad, junto a Senapred y la Delegación Presidencial Regional, calificó el director regional (I) de CONAF, Ronald Valenzuela. “En la ocasión repartimos folletería relativa a la prevención de incendios forestales, del programa Comunidad Preparada y Casa Preparada, que incluyen actividades como silvicultura preventiva. Básicamente, estamos cumpliendo un deber informativo hacia la comunidad aprovechando la temporada, y aprovechamos para interactuar con la comunidad, delegaciones y turistas extranjeros. También quisiera destacar el cariño de la gente hacia nuestro Forestín, que nos acompañó en esta ocasión, ya que tanto adultos como niños querían sacarse fotos junto a él, además de recibir positivamente el mensaje y el compromiso que significa la prevención de incendios forestales”, declaró la máxima autoridad de Conaf en la región de Aysén.

Es importante recordar a la comunidad, turistas y veraneantes, que está prohibido fumar en todos los parques nacionales, así como también quemar basura y hacer fogatas al aire. Y ante la presencia de un foco de incendio, llamar de inmediato al número 130 de Conaf. Como se ha repetido en innumerables ocasiones, prevenir un incendio es mucho más fácil que combatirlo.