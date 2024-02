Ejecución de programas sociales en Guaitecas son verificados en terreno por Seremi de Desarrollo Social y Familia

La autoridad ministerial en la región de Aysén, se reunió con los equipos ejecutores y alcalde, así también visitó a distintos usuarios de los programas sociales en convenio con la municipalidad quienes evaluaron sus experiencias.

Melinka.- Una positiva evaluación, hicieron los usuarios de los distintos programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que se ejecutan en convenio con la Municipalidad de Las Guaitecas. Lo anterior tras la visita de la seremi de la cartera Karina Acevedo Auad a la localidad quien se reunió con el jefe comunal, equipo municipal y usuarios de los Programas Vínculos, Habitabilidad, Centro de Cuidados, Calle, Apoyos y Cuidados, Familias, entre otros.

Hace unos días concluyó el Programa Habitabilidad que, a través de los recursos ministeriales, asistencia Técnica de Fosis y ejecución municipal se logró atender a 10 usuarios de la comuna, con el objetivo de poder mejorar las condiciones de sus viviendas. Es el caso de Ramón Vera, adulto mayor del sector Repollal Alto, quien a través del programa Vínculos fue incentivado por su monitora a realizar un emprendimiento de licores, sin embargo su vivienda no reunía las condiciones, por lo que a través de Habitabilidad le realizaron una ampliación completamente adecuada para desarrollar su negocio de mistelas, “Para mí ha sido bueno porque he tenido ayuda en todo sentido, estaba en el programa vínculos cuando la primera monitora que tuve, me incentivó que empiece en los licores. El año pasado la primera mistela de murta que hice, se lo regalé a ella. Acá era chiquita la cocina y había poco espacio para ir preparando todo. Ahora no, con habitabilidad ahora tengo un nuevo espacio para suficiente para hacer todo. Estoy agradecido del alcalde, de la seremi y contento porque no esperaba las otras ayudas, me siento emocionado”.

Otro de los programas visitados por la autoridad ministerial, Karina Acevedo fue Vínculos en donde conversó con los usuarios egresados, entre ellos Marina Gallardo quien compartió su experiencia “Muy bueno y bonito, hicimos cosas de cocina y ahora estoy bien porque nos enseñan a leer, porque yo no sé leer ni escribir. He aprendido a conocer las letras, pintar dibujar, en mi domicilio muchas veces me fueron a visitar y compartimos un tecito con la monitora, reímos, es muy amable y muy bueno el programa”.

Como un gran aliado tildó la seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo a la Municipalidad, alcalde y equipos, indicando que los recursos ministeriales entregados impactan de forma positiva “Tenemos varios programas acá, estamos en la apertura a la nueva versión de Vínculos donde vamos a trabajar con otro grupo de adultos mayores. También el programa Habitabilidad que da beneficio a las familias que son del segmento Seguridades y Oportunidades, con eso mejoramos las condiciones de las viviendas, donde podemos cambiar desde la parte eléctrica hasta mejorar las condiciones del espacio y equipamiento. Algo que es sumamente importante para un programa social, como los que desarrollamos acá es el compromiso de los equipos humanos que están detrás y del alcalde que se compromete con el desarrollo de su comuna”.

Por su lado el alcalde Marcos Silva destacó los convenios que se puedan desarrollar entre la Seremi de Desarrollo Social y Familia y el Municipio de las Guaitecas, señalando que el apoyo “No es menor, porque evidentemente, como sabemos, los recursos municipales no siempre pueden cubrir todas las necesidades que tiene una comunidad. Creo que en eso Desarrollo Social ha sido certero en poder generar estos convenios que permiten, efectivamente inyectar recursos para poder hacer este tipo de trabajo, estamos agradecidos y todos los programas que podamos articular con Desarrollo Social son bienvenidos porque evidentemente vienen, se generan instancias e inyectan recursos para que nuestra comunidad pueda sentirse parte del desarrollo de la región de Aysén”.

El Programa Calle y Red Local de Apoyos y Cuidados se implementan en la comuna con pertinencia territorial, así lo describió la Seremi de Desarrollo Social y Familia “A usuarios del Prlac se les proporciona un acompañamiento en salud con Kinesiólogo y psico-social. Estamos entregando la implementación adecuada a quien lo necesita y eso pudimos constatar en terreno con ellos, conversamos y escuchamos para mejorar también nuestra forma de actuar”. Finalmente, la particular ejecución del Programa Calle que se realiza en la comuna, se solicitó a nivel central estar ajustado al contexto del territorio “Lo que el presidente Boric nos ha pedido es levantar respuestas de acuerdo a la realidad de cada una de las comunas y localidades, por ejemplo, el Programa Calle. La comuna en sí no tiene personas en situación de calle, sin embargo, requieren tener la colaboración de alimentación a personas que viven en situaciones muy precarias donde atendemos a 10 usuarios. Es un modelo extraordinario que implementamos en la región de Aysén y exclusivamente para la comuna de las Guaitecas”.