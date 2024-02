Integrantes de AG Transporte privado remunerado Aysén se reúnen con director de Vialidad MOP

Autoridad regional de Vialidad, informó en detalle las obras en ejecución, inversión 2024 y todos los trabajos viales que se desarrollarán durante los próximos meses en la región de Aysén.

Coyhaique.- El director regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas en la región de Aysén, Renzo Sanders Cortés, informó que en el marco de un trabajo colaborativo y conjunto con diversos representantes de la comunidad, recientemente se reunió con integrantes de la AG Transporte Privado Remunerado Aysén (TranspriAysén), quienes integran la Mesa Público Privada de trabajo con los gremios de transporte y turismo para darles a conocer las obras que se están efectuando y las que vienen en el futuro cercano tanto en la Ruta 7 Sur, como en el camino Puerto Tranquilo-Bahía Exploradores.

La autoridad regional de Vialidad del MOP, indicó al respecto que “en el marco de la octava mesa de trabajo de los gremios de transporte y turismo, hemos tenido un acercamiento especial con el gremio turístico del sector Exploradores a través de la AG Transporte Privado Remunerado Aysén a quienes le expusimos la forma en la que hemos abordado la conservación de los caminos este último tiempo, detallando que ha sido mediante la ejecución de tres etapas vía contratos de emergencia, los que están finalizando este mes y se les informó también en qué etapa se encuentran los contratos de Conservación Global de Caminos, en particular, para el sector de Exploradores, destacando que esta semana se abrieron las ofertas técnicas y hubo tres empresas que presentaron propuestas, así que estamos conformes con ello porque damos continuidad a la conservación de los caminos y avanzamos en su mejoramiento”.

Además, “en esta ocasión el gremio también nos comentó que si bien los primeros 70 km desde la Ruta 7-Tranquilo-hasta la pasarela se había mantenido en buena forma, había un problema en la conservación desde la pasarela hasta el muelle que son cerca de 10 km debido a que la restricción de peso y dimensión de la pasarela no permite que la maquinaria pase por ese sector, por lo tanto en esta licitación que acabamos de abrir las ofertas, se le está exigiendo a la empresa contratista que se adjudique las obras que considere contar con maquinaria más pequeña para que pueda pasar por la pasarela y efectuar la conservación de este camino en los 10 kilómetros que restan. Por nuestra parte, este jueves 22 de febrero nuestros equipos van a ir al sector para inspeccionar el estado actual del camino y en forma paralela, ya estamos consiguiendo los recursos en el nivel central para abordar este tramo, así que estamos trabajando en diversos frentes para resolver la necesidad de los y las vecinas del sector y gremios del turismo que sabemos necesitan contar con esta vía en buen estado”.

Por su parte, Bagni Monje, Presidenta de la AG Transporte Privado Remunerado Aysén (TranspriAysén) expresó su agradecimiento por la disposición de las autoridades a atenderlos y explicarles en detalle la inversión 2024 y obras que se están ejecutando, se van a concretar en el mediano y largo plazo para mejorar la Ruta Tranquilo-Exploradores, resaltando sobre el particular que “para nosotros es reconfortante tener autoridades que estén dispuestas y disponibles (…). En terreno se ven cosas de una forma y técnicamente se ven de otra forma, entonces acá juntamos ambas cosas y don Renzo el director de vialidad ha sido muy amable y ha tenido un tiempo para explicarnos y exponernos todo el trabajo que se ha realizado, el que está y el que viene, lo que es muy importante. Yo sé que nuestros socios y todos quienes hacemos uso de la Carretera Austral norte y sur y caminos adyacentes van a estar muy conformes, porque esto no son sólo promesas, porque se han hecho muchas cosas y se han concretado otras. Entonces, estamos bien tranquilos y más con la invitación que tenemos a participar directamente con ellos en terreno y vamos a hacer la visita a la entrada hacia la laguna San Rafael y a Exploradores que son los puntos turísticos más importantes ahora en esta región y ver la situación de estos sectores, lo que fue pedido por nuestros socios transportistas que realizan esa ruta, así que vimos este tema y en este momento se tiene la solución, se está trabajando en ella y lo más importante es que van a ir a terreno, así que estoy muy conforme y tranquila como presidente de la AG por haber obtenido todo este resultado”.