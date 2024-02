Vecinos y vecinas de Quebrada La Cruz recuperan área verde e inauguran nuevo sendero

Este no es el fin, sino el comienzo- fue la consigna que reunió a vecinos, vecinas, y autoridades en la ceremonia de cierre del proyecto financiado con el Fondo de Protección Ambiental FPA del ministerio del Medio Ambiente “Quebrada La Cruz: Recuperando un espacio de encuentro”, donde el Consejo Vecinal de Desarrollo, Barrio Quebrada La Cruz se adjudicó el concurso de iniciativas ciudadanas sustentables 2023, para recuperar el espacio natural que años atrás reunía a las poblaciones aledañas y se había convertido en un espacio inhabitable.

Coyhaique.- “si ustedes se acuerdan, antes esto era un basural y la gente que está hoy acá, mucha gente, el mismo Seremi, gente que estuvo con nosotros y trabajó con nosotros y esto no era nada, hoy aquí se ven a los niños jugando y yo me siento feliz” declaró la representante del Consejo Vecinal Barrio Quebrada la Cruz, Nancy Vargas, durante la ceremonia de inauguración del sendero, agregando que el trabajo debe seguir avanzando.

El proyecto, que buscó recuperar el entorno natural además de visibilizar la dependiente relación de cuidado y educación ambiental para el resguardo de la biodiversidad, cuenta con el apoyo del Programa “Quiero Mi Barrio” de MINVU que junto al municipio de Coyhaique realizan acciones para mejorar la calidad de vida de la comunidad beneficiada.

“la idea es que este sea el puntapié para otros proyectos a través de otros fondos que podamos pesquisar”, indicó la profesional del programa Quiero Mi Barrio – Quebrada la Cruz – y coordinadora del proyecto FPA, Kristine Wenderoth, agregando que la iniciativa de seis millones de pesos permitió a la comunidad organizada realizar arborización, jornadas de limpieza, educación ambiental y sobre todo, la recuperación de un espacio histórico de encuentro y vida al aire libre “todo el acceso hacia la quebrada es nuevo, porque al no ser seguro se imposibilitaba el acceso de los vecinos, entonces se realizó además un sendero interpretativo que llega hasta la Clota chica, uniendo a estas dos poblaciones con un recorrido que cuenta con carteles infográficos que destacan e informan sobre las distintas especies nativas de la quebrada”.

El FPA es el primer fondo concursable de carácter nacional con que cuenta el Estado de Chile para apoyar iniciativas ambientales presentadas por y desde la ciudadanía, para el año 2024 son ocho los proyectos FPA adjudicados en la región de Aysén, con iniciativas ambientales que impactarán a las comunidades de Coyhaique, Caleta Andrade, Puerto Ibáñez y Puerto Aysén y están próximos a comenzar su ejecución.

Durante la ceremonia, el seremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz se sumó a las palabras de los ejecutores destacando “este es un espacio vivo, y renace gracias al Fondo de Protección Ambiental que lo que busca es territorializar la política del ministerio del Medio Ambiente: que los barrios puedan optar a realizar acciones ambientales sobre sus necesidades”, explicó relevando además el trabajo interinstitucional realizado en la recuperación de la quebrada y como efectivamente los fondos de protección ambiental instalan herramientas en la ciudadanía como punto de inicio para iniciativas que se mantienen y proyectan en el tiempo.

Así vecinos y vecinas, ya conversan sobre los nuevos desafíos, recuerdan grutas y espacios turísticos de antaño como también innovaciones que visualizan como objetivos a mediano plazo; y mientras las ideas fluyen, los y las visitantes comienzan a realizar el recorrido del nuevo sendero y se llevan de recuerdo una de las tantas postales (dispuestas a modo de souvenir) de La Quebrada La Cruz en distintas estaciones, a lo largo de los años.