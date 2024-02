Rural Comunidad de Cerro Castillo recorrió las instalaciones de su nueva Posta de Salud

Emocionados, una decena de dirigentes y vecinos de la localidad de Villa Cerro Castillo, junto al equipo del Servicio de Salud Aysén, realizaron un recorrido por las instalaciones del recinto donde pronto funcionará la Posta de Salud Rural de la localidad.

El establecimiento fue una de las iniciativas contempladas en el Programa Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) que buscó atender los déficits en inversión e infraestructura pública en las localidades de la región de Aysén.

“Es genial, no pensábamos que fuésemos a tener una posta tan linda, tan moderna”, indicó Flor Vásquez, vecina de Cerro Castillo.

Otra de las participantes en el recorrido, Gladys Jara, destacó los espacios del nuevo establecimiento, “de lujo, están hermosos, todos muy equipados, es un sueño hecho realidad”.

Las características del establecimiento y la moderna construcción, que cuenta con iluminación solar y autonomía eléctrica por 48 horas, fueron destacadas por las autoridades comunales.

Claudia Fuentes, concejal de Río Ibáñez, señaló que “es algo que estábamos esperando como comunidad, sobre todo los vecinos de Cerro Castillo, tener esta infraestructura nueva con toda su implementación. Me parece muy fantástico, la gente se merece tener una atención de calidad”.

“Como vecinos ha sido un anhelo de muchos años, contar con una posta de salud con las condiciones para poder entregar una atención de calidad y más digna para los vecinos y con mejores espacios para los funcionarios”, agregó la concejal y vecina de Cerro Castillo, Marcia Álvarez Valencia.

Autoridades regionales también conocieron las nuevas instalaciones.

La Posta de Salud Rural de Villa Cerro Castillo fue la primera gran obra iniciada en la región de Aysén durante la actual administración y, de hecho, fue uno de los lugares que visitó el Presidente cuando llevaba cerca del 40 por ciento de avance.

“Nuestro presidente, Gabriel Boric, estuvo aquí cuando se estaban desarrollando las obras, ya que la atención primaria, que depende del Servicio de Salud Aysén, es tremendamente relevante por las distancias y complejidad que tiene, entonces, todas estas mejoras redundan en una mejora de calidad para todas las familias del territorio”, comentó el delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya Morales.

En esta iniciativa, que implicó una inversión superior a los 1.000 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, fue crucial el apoyo del Gobierno Regional y su Consejo.

“Estamos contentos de estar prontamente en la inauguración y que esta posta inicie su funcionamiento para atender a la comunidad de Cerro Castillo. Cabe recordar que esta es una iniciativa financiada por el PEDZE del segundo gobierno de la presidenta Bachelet y hoy podemos ver una obra de este plan que no deja muy contentos”, indicó Teresita Fuentes Soto en representación de la gobernadora Andrea Macías Palma.

El anfitrión de la jornada fue el director del Servicio de Salud Aysén, Juan Pablo Bravo Quintana, quien encabezó el recorrido por el nuevo establecimiento de la Red Asistencial Regional.

“Este es un hito importante, estamos trabajando en gestión del cambio y puesta en marcha de la Posta de Salud Rural de Cerro Castillo y se nos viene a corto plazo. Estamos ahora con la autorización municipal y después la autorización sanitaria para estar prontamente con la inauguración, probablemente en el mes de abril, dando buenas noticias y acercando la salud a las comunidades”, expresó Bravo.

Mientras que la Seremi de Salud, Carmen Gloria Monsalve Gómez, recordó que “nuestra principal obligación es poder entregar una atención digna, justa y equitativa y no por estar tan aislados del resto del país eso debe demorar. Le hemos puesto mucho empeño para que objetivamente avancemos en las mejoras y concreción de estas iniciativas muy anheladas por la comunidad”.

Avances de la Salud Rural en el territorio.

Los últimos dos años han sido de importantes avances para la Salud Rural, el principal punto de contacto entre la Red Asistencial y las comunidades apartadas. Se han concretado importantes obras como las postas de Caleta Andrade, Cerro Castillo y se han iniciado nuevas infraestructuras para Tapera y Puerto Guadal.

Cada cambio, eso sí, implica desafíos para las comunidades y los funcionarios.

“La parte emocional de los funcionarios se ve afectada tanto por la alegría del nuevo recinto como por los recuerdos de lo vivido en los antiguos. Eso será trabajado por el equipo de Calidad de Vida y Salud Laboral, mientras que nosotros seguiremos trabajando en los temas de regularización para obtener rápidamente la autorización sanitaria, para que este pronto en manos de la comunidad”, dijo la directora de Salud Rural del SSA, Lorena Guerrero Avendaño.

El moderno establecimiento, que cuenta con 2 Box Clínicos Multipropósito, box Gineco-Obstétrico con baño, box de Procedimientos, Box Odontológico, Sala de Esterilización, entre otras instalaciones, lo que mejorará sustancialmente las condiciones laborales de los funcionarios de la Salud.

“Es súper espaciosa lo que es bueno para la atención de los pacientes. Siempre hay detalles, pero se irán trabajando en el camino, así que es muy bueno contar con este nuevo espacio”, indicó la Dra. Constanza Muñoz Tagle, encargada del establecimiento.

Actualmente, el establecimiento se encuentra a la espera de la Recepción de Obras por parte de la Municipalidad de Río Ibáñez para luego gestionar la Autorización Sanitaria. Una vez concluidos estos trámites administrativos, se proyecta el inicio de operaciones para el mes de abril