Anuncian ampliación de plazo para postular al recambio de calefactores en Cochrane y Coyhaique

Quienes no han postulado aun al programa de recambio de calefactores en las ciudades de Coyhaique y Cochrane contarán con más plazo para acceder al programa que permite cambiar calefactores a leña por las opciones Pellet y Aire acondicionado.

Coyhaique.- El Seremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz explicó que debido al alto interés de las familias se ha extendido el plazo de postulación al beneficio ambiental “tenemos mucha participación y mucha gente que está buscando seguir en este proceso de inscripción, entendiendo esto, queremos anunciarles que vamos a extender el plazo hasta el día lunes 11 de marzo para que puedan realizar la inscripción”.

Del mismo modo, la autoridad hizo hincapié en que el proceso de postulación se realiza en línea y que aquellas personas que requieran asistencia en el proceso podrán dirigirse a Errazuriz 414 en el caso de Coyhaique o bien a calle Las Golondrinas 568, en la ciudad de Cochrane donde recibirán el apoyo de los profesionales del programa de recambio “Recuerden realizar la postulación en la página web calefactores.mma.gob.cl para poder optar a este beneficio ambiental. Desde ya está hecha la invitación para que, durante esta extensión de plazo, quienes no alcanzaron, puedan realizar el proceso”

Respecto a los requisitos de postulación el Seremi recordó a la comunidad que el Programa de Recambio de Calefactores se enmarca en las medidas del Plan de Descontaminación Atmosférica, que cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional para disminuir los niveles de contaminación en la zona saturada de Coyhaique, y en forma preventiva en localidades cuyas mediciones dan cuenta de contaminantes durante el periodo otoño invierno; por cuanto se considera un beneficio ambiental cuyo fin es chatarrizar las estufas a leña y reemplazarlas con calefactores que utilicen combustibles más limpios y eficientes. Desde esa lógica, explicó la autoridad, el beneficio no considera registro social de hogares y se otorga una sola vez por persona.

Requisitos de postulación

Toda persona mayor de edad que resida en la zona saturada de Coyhaique y en la zona urbana de Cochrane, que sea dueño a dueña del artefacto a leña a recambiar y no haya sido beneficiado anteriormente por el programa de recambio, lo que incluye también a quienes postularon a los recambios leña por leña con certificación SEC.

Los artefactos a leña a recambiar pueden ser del tipo salamandra, cocina, cámara simple y calefactores con o sin templador, por lo que quedan excluidas las postulaciones de calderas de calefacción domiciliarias. Es requisito que el artefacto a leña se encuentre instalado en la vivienda y sólo se aceptará una postulación por domicilio.

La autoridad ambiental destacó que el Programa de Recambio de Calefactores, junto a programas de Reacondicionamiento Térmico de Viviendas de Minvu y otras medidas incluidas en el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Coyhaique, han sido efectivos en reducir las emisiones en la ciudad de Coyhaique, por cuanto reiteró la invitación a todas las familias a sumarse al programa y así también a descontaminar el aire de la región.