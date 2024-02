Tour patrimonial por Puerto Cisnes anuncia última ruta en conmemoración al día de la Mujer

Este sábado 24 de febrero recién pasado, salió desde el frontis de la Biblioteca Municipal el último furgón del verano del “Tour patrimonial”, llevando a turistas y vecinos de Puerto Cisnes con el objetivo de mostrarles el patrimonio arquitectónico de la capital comunal, además de descubrir las sabrosas historias ocultas detrás de las casas emblemáticas de la localidad.

Cisnes.- Poco antes de las seis de la tarde regresó el furgón, dando por finalizado un proyecto que comenzó en el mes de octubre enfocado en los escolares cisnenses. Y luego desde el 5 de enero, ofreciendo de manera gratuita este panorama los días viernes y sábados, a todo público.

Es por eso que la gestora cultural de la Agrupación Arte y Mate, M. Antonietta Inostroza Garabito, aprovechó de realizar un balance: “Fue una experiencia de ruta patrimonial súper interesante. Sobrepasó todas las cifras, tuvimos más de 280 personas recorriendo en el bus, haciendo la ruta, disfrutando. Nos llegaron muchos comentarios de una experiencia única en el país. Incluso de gente que ha viajado muchísimo en el territorio nacional, con varias experiencias culturales, pero que ninguna le había gustado tanto como la que vivió. Superó todas las expectativas que nosotros teníamos como agrupación”.

Este éxito se reflejó no solo en los comentarios de los participantes y en las buenas cifras, sino que también en una encuesta de satisfacción donde se evaluó de forma destacada el servicio: “sin duda esto fue gracias a las alianzas que pudimos hacer con la Cámara de Turismo y Comercio de Puerto Cisnes, también con la gente de Sernatur, la Oficina de la Mujer, y además con Radio Auténtica, Radio Revelación, y así con muchos medios, la gente con el boca a boca. “Así que, estamos super contentas”, aseguró Inostroza.

A causa de este éxito, y con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer, el sábado 9 de marzo se realizará un último recorrido, el cual contemplará cupos especialmente para mujeres. La semana siguiente se llevará a cabo un taller de técnicas teatrales para la prevención de la violencia coordinado en conjunto la Of de la Mujer de la Ilustre Municipalidad de Cisnes como parte de las actividades de asociatividad del 8% del Gobierno Regional de Aysén. Sin duda una oportunidad imperdible para las cisnenses, y para quienes aún no viven la experiencia de conocer la riqueza cultural de Puerto Cisnes, y recorrer su historia viva.