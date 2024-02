Entregan orientaciones para la compra de útiles escolares, textos y uniformes

La Seremi de Educación Isabel Garrido , junto a la directora regional de Superintendencia de Educación de Aysén, Pamela Adriazola dieron a conocer una serie de orientaciones dirigidas a padres, madres y apoderados/as para la compra de útiles escolares, textos y uniformes.

Coyhaique.- Las autoridades enfatizaron en que los establecimientos deben resguardar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes, y garantizar que ningún estudiante quede fuera de la sala de clases por falta de alguno de estos insumos.

Al respecto, la Seremi expresó Isabel Garrido “Hacemos un llamado a apoderados y cuidadores a informarse sobre la normativa y saber que el Estado determina y fiscaliza las exigencias que puedan hacer los establecimientos educacionales en esta materia”.

Garrido también pidió a los sostenedores de establecimientos “solicitar sólo los materiales estrictamente necesarios para las actividades pedagógicas”

“En cuanto a los útiles escolares, no se deben exigir marcas específicas, esto es un tema central. Acá lo importante es que las familias puedan acceder a garantizar el derecho a la educación, que es lo que a nosotros más nos importa. Un estudiante no puede ser privado de su derecho a ser educado por no tener el texto escolar, por no tener las herramientas de una determinada marca, o por no contar con el uniforme escolar de la forma en que se pide o exige”.

Actualmente el Mineduc está en la etapa de distribución masiva y gratuita de más de 17 millones de textos escolares, que llegarán directamente a los establecimientos públicos y particulares subvencionados que los hayan solicitado, que son cerca de 10 mil, beneficiando a 3,1 millones de estudiantes.

En este sentido, si bien un establecimiento puede rechazar los textos de Mineduc, si se solicita un texto adicional o complementario, la adquisición de este es voluntaria. En el caso de las instituciones particulares pagadas, la recomendación es transparentar la elección de los materiales pedagógicos, a fin de entregar tranquilidad a las familias.

Caída de denuncias relacionadas a útiles escolares

Desde la Superintendencia de Educación informaron que las cifras de denuncias relacionadas a textos, útiles y uniformes escolares han ido disminuyendo durante los últimos años, lo que, a juicio de Pamela Adriazola “demuestra que tanto los establecimientos como las comunidades educativas conocen y respetan cada vez más la normativa educacional”.

Adriazola detalló que, entre 2015 y 2023 este tipo denuncias bajaron en un 39% en Chile y que representan un 0,4% de las denuncias que la institución recibió durante el año 2023.

“Hace algún tiempo estábamos acostumbrados a que cuando faltaba el uniforme, faltaba un texto o un material educativo, los establecimientos devolvían a los estudiantes a la casa. Hoy eso no sucede y no solo porque se pone en riesgo la integridad física de niñas, niños y adolescentes, sino porque la ciudadanía ha comprendido la importancia del derecho a la educación, que debe prevalecer por sobre todas las cosas y que no se puede ver interrumpido porque no tiene un texto, un material o porque no viste el uniforme”, planteó.

La directora regional de la Supereduc hizo un llamado “para que en este inicio del año escolar las comunidades conversen y dialoguen respecto a sus reglamentos internos, que puedan adecuar esos reglamentos a la realidad socioeconómica de las familias y que generen canales de comunicación fluidos para que cualquier divergencia se pueda conversar y solucionar”.

Pamela Adriazola recalcó que, si las familias detectan incumplimientos a la normativa educacional respecto a estos temas, pueden acercarse a los establecimientos educacionales para resolverlo y si se mantiene la controversia pueden solicitar una mediación ante la Superintendencia, pedir orientación en el fono 600 3600 390 o realizar una denuncia en sus oficinas regionales o a través del sitio www.supereduc.cl.

Todo listo para el inicio del Año Escolar 2024

En la oportunidad, la Seremi de Educación Isabel Garrido señaló que está todo listo para que el martes 05 de marzo más de 20 mil niños, niñas y jóvenes inicien las clases en la región.

“Desde la semana pasada y liderados por el Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya hemos realizado una serie de acciones coordinadas junto a los servicios relacionados a educación para asegurar las condiciones óptimas en el inicio del año escolar: alimentación escolar, transporte, Infraestructura son algunas de las áreas críticas que estamos monitoreando para que iniciemos este año escolar con normalidad”.

Por lo anterior, Isabel Garrido invitó a los estudiantes a asistir a clases desde el primer día.

“Como Ministerio de Educación estamos impulsando en la campaña de asistencia a clases “Volvamos a Clases: Que Nadie Falte”, que busca seguir avanzando en la Reactivación Educativa y la asistencia a clases es clave. Este 2024 lo comenzamos con actitud, por eso todas y todos decimos fuerte #VolvamosAClases porque la asistencia escolar es un compromiso de toda la comunidad, para que impulsemos el aprendizaje en todos los jardines, escuelas y liceos del país”.