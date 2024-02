Declaración Pública Partido Comunista de Aysén

El Partido Comunista de Chile, Regional Aysén, señala con respecto a los Espacios de Borde Costero Marítimo de Pueblos Originarios (ECMPO) que se votará este jueves 29 de febrero del 2024 en el Gobierno Regional lo siguiente:

1.- Entregamos todo nuestro respaldo como partido de los trabajadores, a los dirigentes sociales de Aysén y de Cisnes de la pesca artesanal y a las comunidades indígenas de Guaitecas, Islas Huichas, que están solicitando espacios marítimos costeros de pueblos originarios.

2.- Es necesario expresar que la ley 20.249 o ley Lafkenche es clara en señalar que la administración de los ECMPO, recae en los diferentes actores y organizaciones que desarrollan actividades o trabajos sustentables en el litoral. Es decir, el plan de administración considera a todos los usuarios (sean o no indígenas) que tengan proyecciones en el borde costero, que estén interesados en co-construir un modelo de desarrollo sustentable que permita, por ejemplo, contar con pesquerías a largo plazo.

Agregar, además, que esta solicitud suma a cientos de familias que viven de los recursos del litoral y que decidirán cómo administrarlo, recalcando que no es verdad que se perderán empleos ni menos considera que serán propiedad de las comunidades ni usuarios. Esta aprobación, sólo le traspasa la administración bajos ciertos criterios que señala la ley. Por lo cual, se respetan los derechos otorgados de manera legal con anterioridad a la solicitud, lo que significa que las concesiones acuícolas y de otro tipo, podrán seguir operando con normalidad dentro del área. Todas las concesiones salmoneras vigente y operaciones asociadas a ellas no se verán afectadas por las ECMPO.

3.- Hacemos un llamado a la comunidad a no dejarse engañar, ni menos dejarse intimidar por una campaña del terror, instigada por los parlamentarios de derecha y dirigentes de la llamada “multigremial”, que asustan a la población con la pérdida de sus empleos o se frenará el desarrollo regional y que en nuestra opinión esconde intereses de la industria pesquera o acuícola. Esta información de la multigremial u otros actores políticos, no es real y solo perjudican el accionar de los dirigentes sociales, quienes sólo velan por el bienestar y desarrollo sustentable de sus comunidades y de la Patagonia.

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE REGIONAL JUAN VERA OYARZÚN Región de Aysén