Gremios de Aysén exigen frenar solicitudes EMCPO: Un llamado a la justa aplicación de la Ley Lafkenche

Entre acusaciones de procesos viciados y favoritismos, la comunidad de Aysén se planta firme contra la entrega de su maritorio a manos de unos pocos.

Aysén.- En una muestra de unidad , diversos gremios y sindicatos de la Región de Aysén y alrededores, incluyendo representantes de otras regiones, se congregaron en el punto de prensa organizado por AGRUPAYSEN y ACUIPROV, expresando su rechazo unánime hacia la solicitud de las Espacios Marítimos Costeros para Pueblos Originarios (EMCPOs) y la preocupante implementación de la Ley Lafkenche.

La sesión, que se extendió por casi dos horas, contó con la participación activa de una amplia representación del sector acuícola y pesquero, manifestando su preocupación por el impacto negativo que la aprobación de las EMCPOs tendría sobre el empleo y la economía regional. Entre los asistentes que tomaron el micrófono para expresar su posición, estaban presentes ACUIPROV, AGRUPAYSEN, CORPAYSEN, Grupo de Sindicato de Pescadores de Pto. Aguirre y Vecinos, Sindicato STI El Pitico (Pto. Cisnes), Sindicato STI La Unión (Pto. Cisnes), Sindicato STI Pto. Gala y Junta de Vecinos, Sindicato STI Esfuerzo Moraleda (Pto. Gala), Sindicato de Trabajadores MOWI, Multisindical de Trabajadores del Salmón, Pesquero y Ramas Afines (Bio Bio a Magallanes), Sindicato 2 Aquachile, Sindicato de Tripulantes de la Marina Mercante, Sindicato de Trabajadores Friosur, Sindicato 2 de Trabajadores de Salmones Camaanchaca (Tomé-Aysén), Sindicato de Mujeres, Sindicato de Trabajadores 4 Yadran (Chiloé), Sindicato Interempresa Salmones Austral, y Sindicato de Trabajadores de MOWI.

Con presencia de medios de comunicación locales, el evento ha servido como plataforma para los gremios y la comunidad para expresar sus preocupaciones sobre las implicaciones de la Ley Lafkenche y las solicitudes de EMCPO que, de aprobarse, asignarían más de 600 mil hectáreas de mar a la administración de apenas dos comunidades indígenas, constituidas por alrededor de 30 personas.

La declaración pública emitida es un llamado al rechazo unánime de las solicitudes de EMCPO, fundamentado en la exclusión y el manejo unilateral del proceso por parte del Gobierno Regional de Aysén, la obstrucción directa al desarrollo sostenible de la región, y la promoción de conflictos inducidos por intereses minoritarios respaldados por ciertas ONGs. Los gremios destacan la falta de transparencia, la desproporción de las áreas solicitadas frente a la pequeña cantidad de beneficiarios, y la intención explícita de algunos solicitantes de perjudicar a la industria salmonera. Esta postura se basa en la convicción de que la aprobación de las EMCPO tendría efectos devastadores, no solo para la industria sino para toda la estructura socioeconómica de Aysén, privilegiando a unos pocos en detrimento del bienestar de miles.

En la ocasión, Katia Inostroza, Presidenta de ACUIPROV, declaró: “Lo que está en juego aquí no es solo el futuro de la industria salmonera, sino el de todas las actividades económicas y comunidades que dependen de un acceso equitativo y sostenible al mar. Rechazamos rotundamente las solicitudes de EMCPO por ser desproporcionadas y por el proceso viciado que las ha caracterizado. Exigimos a la CRUBC y a la gobernadora regional que actúen con responsabilidad y rechacen estas solicitudes en la votación de mañana.”

La votación de la CRUBC, programada para mañana, se presenta como un momento decisivo para el futuro de Aysén y sus comunidades. Los gremios y la comunidad en general esperan que prevalezca la justicia y el sentido común, rechazando las solicitudes de EMCPO y abriendo el camino hacia una gestión costera que beneficie a todos.

Unidos por la Defensa de Nuestro Maritorio: “Convocatoria a la Comunidad de Aysén”

Los gremios AGRUPAYSEN, ACUIPROV, CORPAYSEN, junto a un amplio espectro de sindicatos y gremios de la Región de Aysén y sus alrededores, hacen un llamado abierto y urgente a toda la comunidad para que se sumen a la movilización decisiva este jueves 29.

La caravana partirá desde el Club de Huasos en Puerto Aysén a las 11:00 hrs, dirigiéndose hacia Coyhaique, específicamente a Av. Ejército 405, para manifestarse antes de la votación crítica programada para las 15:00 hrs. Este evento no solo representa una oportunidad para que la comunidad exprese su preocupación y rechazo hacia las solicitudes ECMPO de Cisnes e Isla Huichas, sino que también subraya la importancia de unir fuerzas en defensa del maritorio regional, un recurso vital para el sustento y el futuro de las familias en Aysén.

La movilización de mañana es un llamado a la acción para todos los habitantes de Aysén, demostrando un frente unido en la defensa de los intereses marítimos regionales, la economía local y la preservación del modo de vida que define a esta comunidad. La presencia y participación de cada individuo son cruciales en esta lucha por el futuro de Aysén y su maritorio.