Valoran instalación de cámaras de seguridad en Cochrane

Iniciativa del programa PMU Seguridad Subdere y la Subsecretaria de Prevención del Delito.

El Concejal de Cochrane, Miguel Aravena Torres, valoró la instalación de cinco cámaras de seguridad de alto estándar, las que contribuirán a entregar mayor seguridad a vecinos y vecinas de la localidad. Si bien cree que quedan acciones pendientes en esta área y la cantidad de equipos en insuficiente, es un avance importante.

Cochrane.- El proyecto presentado por la Municipalidad de Cochrane, se enmarca en el Programa PMU Seguridad, línea Sistema de Teleprotección (STP), de la Subsecretaria del Prevención del Delito y la Subdere. Considera una inversión cercana a los 60 millones de pesos. La solución corresponde a cámaras inalámbricas PTZ Hikvisión de 360° con zoom óptico de 42x y luz de espectro cercano a infrarrojo IR de hasta 300 metros.

Recuerda el edil que desde el año 2017 venía solicitando esta iniciativa, debido a innumerables ilícitos que habían afectado a la comuna, particularmente una ola de robos en lugares habitados y no habitados, incluso en dependencias municipales. Además espera que los equipos ayuden a inhibir los ilícitos o aportar medios de prueba si éstos ocurren, ya que son determinantes en las labores investigativas y de persecución, que realizan las policías y el Ministerio Público. (Audio).

Finalmente, el Concejal Aravena espera que el municipio comience a trabajar en una nueva iniciativa que considere un equipo de seguridad pública municipal con personal que opere el sistema las 24 horas del día, cosa que hoy no ocurre y es una de las debilidades observadas del proyecto. Además, la adquisición e instalación de 10 nuevas cámaras, a fin de cubrir una mayor superficie, considerando la opinión de los vecinos y vecinas respecto de su ubicación, cosa que no ocurrió en este primer proyecto. (Concluyó).