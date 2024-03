Energía, Medio ambiente y Edelaysen informan avances en sistema eléctrico en sintonía con programas ambientales

Beneficiarios del programa de recambio de calefactores en la opción aire acondicionado podrán optar a tarifa EcoAyre. Empresa presentó un plan de inversiones de más de 60 mil millones hasta el año 2028.

Coyhaique.- Con el fin de conocer los avances de la red eléctrica en la región de Aysén, en preparación a la temporada de invierno y en el marco de la reapertura del programa de recambio de calefactores, los Seremis de Medio Ambiente y Energía, junto al Director de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC, se reunieron con el Gerente Zonal de la empresa eléctrica Edelaysen, y en forma telemática con ejecutivos del Grupo Saesa. En la reunión se expuso el diagnóstico del estado de la red, medidas a corto y largo plazo, y se anunciaron avances en beneficio de las familias de la región de Aysén.

“Tuvimos la oportunidad de estar con el Seremi de Energía y también con Edelaysén para poder conocer el estado del sistema eléctrico en nuestra región y particularmente saber y ver cuál es la proyección que existe”, explicó el Seremi de Medio Ambiente, Yoal Díaz, aludiendo al proceso de recambio de calefactores, hoy con tres llamados a postulación vigentes, y que requiere del insumo eléctrico para funcionar.

Respaldo eléctrico para el recambio de calefactores

Durante la reunión, desde la empresa, informaron que la tarifa EcoAyre, gestionada a través de la mesa de descontaminación y que ya cuenta con 883 usuarios en las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén, estará también disponible en 2024 para quienes opten por la calefacción eléctrica, considerando una tarifa diferenciada de alrededor de $152 kWh (con IVA). Además, esta tarifa está indexada a variables diferentes al resto de las tarifas reguladas en el país, lo que la hará más estable en caso que existan alzas en las tarifas en general.

“EcoAyre fue uno de los compromisos que trabajamos, no solo con reducir las horas de interrupciones, sino que además disponer de una tarifa que fuera conveniente. Tarifa EcoAyre es una tarifa a la que cualquier persona, en las zonas urbanas de Coyhaique y Puerto Aysén puede acceder, puede venir a nuestra oficina y solicitar la factibilidad y está disponible. No tiene límite de invierno, no tiene cargo fijo, pero sí está sujeta a un medidor inteligente y una boleta digital”, detalló el Gerente Zonal de Edelaysen, Leonardo Morán, agregando que la construcción del empalme necesario para este tipo de climatización corre a costo de Edelaysén. Así también recordó que la tarifa no solo considera climatización, sino que permite conectar, además, agua caliente sanitaria y electro movilidad.

Avances en la red de suministro

“Estamos muy contentos y confiados de que lo que se está llevando adelante como trabajo, tanto desde la empresa como también de la Seremi Energía, va en directa relación con el objetivo del Ministerio del Medio Ambiente para avanzar en calefacción sustentable, y que eso nos permite también dar señales claras a la ciudadanía, que tenga confianza en que estos procesos que estamos llevando adelante permiten avanzar en mayor confort en la ciudad, en las casas de cada uno y cada una”, valoró el Seremi del Medio Ambiente.

Por su parte el Seremi de Energía, Carlos Díaz, se sumó a las buenas noticias destacando “como Gobierno tenemos la motivación, estamos trabajando desde hace dos años en temas de descontaminación, en temas de descarbonización, de seguridad, de suministro, y estamos haciendo un proyecto de ley que, de hecho, acabamos de presentar como ministerio de Energía y que busca precisamente mejorar la calidad de suministro reconociendo inversiones en los sistemas medianos”.

Según indicó la autoridad, el proyecto correspondería específicamente a los sistemas medianos, como los de Aysén, Palena y General Carrera, ajustando las tarifas a la baja para además descontaminar “estamos súper contentos de que la empresa eléctrica está en línea con esto y hoy nos presentaron un plan de inversiones hasta el 2028 de más de 60 mil millones de pesos para este sistema (…) lo que nos va a ayudar a ir reduciendo el consumo de diésel y a tener una mejor calidad de suministro con temas bien innovadores como bancos de baterías para estabilizar, también la generación renovable y no tener que botar esa energía como pasa en otros sistemas. Acá la idea es ir previniendo eso y tener un sistema que opere óptimamente”.

Finalmente el gerente de Edelaysen destacó el trabajo y planificación que se está llevando a cabo durante 2024 para a través del mantenimiento e inversiones, reducir las horas sin suministro y reducir la frecuencia de cortes, pero especialmente el plan estructural, de mediano y largo plazo “es un plan que va a permitir tener una red mucho más resiliente ante contingencias, como a veces tenemos contingencias en invierno por la nieve, por el viento, por la caída de árboles o de fuerza mayor, como por ejemplo un poste chocado; son diagnósticos e inversiones que ya están determinadas, aprobadas y que van a permitir tener una red que va a poder responder de manera mucho más rápida en el corto plazo ante un corte de suministro. Eso es refrendar nuestro compromiso con la descontaminación y con la calidad de vida de nuestra zona de operación”, concluyó Morán.