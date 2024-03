Comenzó el periodo de inscripción para rendir la PAES de Invierno 2024: Hay 50 mil cupos disponibles

Para completar el proceso de inscripción, los interesados deben ingresar a los sitios web acceso.mineduc.cl o demre.cl.

Coyhaique.- La Subsecretaría de Educación Superior, junto al DEMRE de la Universidad de Chile, inició este miércoles 6 de marzo el período de inscripción para la aplicación de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de Invierno, el que se encontrará habilitado hasta el martes 19 de marzo, a las 13:00 horas, o hasta que se acaben los cupos disponibles.

La Seremi de Educación de Aysén Isabel Garrido informó que para esta PAES de Invierno, cuyos resultados podrán ser usados en el Proceso de Admisión 2025 y también en la Admisión 2026, se dispondrá de 50.000 cupos de inscripción, dirigidos a personas, chilenas o extranjeras, egresadas de la Enseñanza Media en 2023 o en años anteriores, que tengan disponible en línea su Licencia de Enseñanza Media y/o su Certificado Anual de curso de egreso (IV Medio, 2º Nivel Medio Adultos, o 3º Nivel Medio Adultos TP), o Reconocimiento de Estudios realizados en el extranjero.

La prueba se rendirá el 17, 18 y 19 de junio en 45 sedes o comunas a nivel nacional. Las y los postulantes deberán inscribir las pruebas que consideren pertinentes según sus carreras de interés. Es importante destacar que no se podrán rendir pruebas que no se hayan inscrito en este período, ni se podrán agregar pruebas en los locales de rendición.

La inscripción a la PAES de Invierno 2024 se realiza de forma online, desde cualquier computador o dispositivo móvil, ingresando al sitio web de acceso.mineduc.cl o en demre.cl y completando todo el formulario, hasta obtener la Tarjeta de Identificación.

Isabel Garrido invitó a los estudiantes a inscribirse, destacando que “esta instancia de rendición busca entregar mayor flexibilidad y autonomía a quienes postulen a la educación superior. Se trata de una oportunidad más que tienen las y los estudiantes para acceder a la educación superior, específicamente al subsistema universitario. Queremos decirle a quienes estén pensando en rendir la PAES de Invierno, que hoy el sistema permite más opciones, que no se juegan el todo o nada en una sola prueba, como ocurría hasta hace un par de años. Queremos contribuir a un proceso exigente, pero sano y amigable para las y los jóvenes que piensan dar la prueba. Como la inscripción dura pocos días, hacemos un llamado a entrar a la plataforma y completar el formulario lo antes posible, antes de que se acaben los cupos o expire el plazo, el 19 de marzo a las 13:00 horas”.

Desde el DEMRE de la Universidad de Chile señalan que rendir la PAES de Invierno es una valiosa oportunidad para quienes ya egresaron de enseñanza media. Pueden elegir rendir entre una y cinco pruebas, y en condiciones de menos estrés y ansiedad. Ya llevamos dos aplicaciones invernales y, en términos generales, podemos decir que muchos de quienes rinden la PAES de Invierno mejoran sus puntajes.

El valor de la inscripción dependerá de la cantidad de pruebas que escoja el o la postulante: una prueba, $ 15.350; dos, $ 28.100, y tres o más pruebas, $ 40.850. El método de pago es en línea y con sistema Webpay.

Es importante recordar también que si se inscribe la prueba de Competencia Matemática 1 (M1), se podrá inscribir sin costo la PAES de Competencia Matemática 2 (M2). De igual forma, si se inscribe M2, se podrá inscribir sin costo M1. Para ello, las y los postulantes deben seleccionar manualmente ambas pruebas al momento de inscribirse.