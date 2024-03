Vecinos de Coyhaique refuerzan convivencia de sus comunidades gracias a Diálogos de Salud Mental

La iniciativa busca brindar espacios de conversación que permitan fortalecer la colaboración, empatía y convivencia entre los integrantes de las juntas de vecinos y sus familias, lo que finalmente se traduce en un bienestar colectivo que permite mejorar su calidad de vida.

Coyhaique.- Inserto dentro del plan de trabajo de la Seremi de Salud, en materia de promoción de la salud mental, desde comienzos de este 2024 se dio inicio a una serie de Diálogos Ciudadanos sobre esta materia en distintos sectores de la comunidad, donde profesionales de salud se han trasladado hasta las juntas de vecinos de las poblaciones Clotario Blest, Los Álamos y General Marchant, abordando distintas materias de interés local, y que han ido desde el consumo de alcohol, el estrés cotidiano debido a las distintas responsabilidades como padres, trabajadores, estudiantes etc., además de la convivencia entre vecinos, el bienestar, la felicidad, la vida espiritual, la solidaridad y la actividad física, entre otros temas.

Esta Iniciativa, que surge como una necesidad en el contexto de una reunión entre dirigentes sociales, la Seremi de Salud y el Gobierno Regional, ha sido destacada por los propios dirigentes sociales, tal como lo manifestó la Pdta. JJVV Gral. Marchant, Luz Bastidas. “Esto fue muy positivo, porque es un espacio que se les brinda a los vecinos de poder conversar y mirarse interiormente para ver la salud mental de cada uno de nosotros, porque todos experimentamos bajones, hay momentos donde podemos tener la necesidad de hablar con otros y empezar a dialogar con los vecinos. Esta temática es muy sanadora, porque el tratar estos temas no debe ser algo que nos avergüence, sino que es necesario dar espacios para hablar entre nosotros”.

Similar opinión es la que entregó la vecina de este sector, Ligia Araya. “Fue una actividad muy enriquecedora, porque es muy bonito vivir en comunidad en esta población. Aquí tenemos los famosos whatsapp… y con eso me comunico con los vecinos, si se corta la luz o pasa algo, porque yo vivo sola”.

Estas jornadas de reflexión buscan así rescatar la importancia de fomentar la convivencia y el trabajo comunitario, la amistad, la colaboración, la solidaridad, la valoración de la familia y del barrio, entre otros aspectos.

En este contexto, la Seremi de Salud, Carmen Monsalve Gómez, expresó su satisfacción por la respuesta de la comunidad a estos diálogos. “Desde la Seremi de Salud, y desde el equipo de Salud Pública, estamos muy contentos con el resultado de esta iniciativa de llevar conversatorios hacia las juntas de vecinos, hacia las comunidades, respecto de cómo nos cuidamos. Todo esto se enmarca en el cuidado de la salud mental, que ha sido prioridad de nuestro Presidente Gabriel Boric y de nuestro Gobierno, es por eso que nos desplegamos hacia los territorios y esperamos darle continuidad en el tiempo a esta iniciativa, donde hemos recibido una muy buena aceptación por parte de la comunidad, hemos logrado identificar herramientas para construir el bienestar en comunidad”.

Cabe señalar que en jornadas anteriores las que fueron lideradas por la dirigente vecinal doña Sandra Vargas, presidenta de la JJ VV Clotario Blest I y II, la que contó con gran convocatoria y que hubo opinión cerrada de cómo la comunicación entre vecinas y la vida espiritual pueden ser de gran ayuda en momentos de conflictos.

Asimismo, en la jornada de trabajo realizada con la JJVV de la población Pablo Neruda, cuya presidenta doña Miriam Navarro indicó que la preocupación por las y los vecinos más vulnerables, y la vida espiritual estaban dentro de sus herramientas más valiosas para el cuidado de la salud mental de la población.

Finalmente es importante señalar que, durante estas jornadas de trabajo, se ha compartido con la población el *4141, línea especializada en situaciones de crisis en salud mental, con componente de riesgo suicidal, la que opera de manera gratuita, 24/7, confidencial (excepto si hay riesgo vital), con una referente regional quien gestiona hora priorizada en salud mental si es necesario, incluso a la hospitalización si el caso lo amerita.