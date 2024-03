Seremi Desarrollo Social y Familia en 8M: “Saldaremos una deuda donde garantizaremos a mujeres cuidadoras derechos con un sistema nacional de cuidados”

Adicionalmente la autoridad regional aplaudió el reconocimiento a niñas, niños y adolescentes como víctimas y no testigos de violencia de género en la reciente aprobada Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres.

Coyhaique.- En el marco de una nueva conmemoración del 8M, la Seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo relevó la mirada de enfoque género en cada uno de los programas sociales, así como la oferta permanente del ministerio y, que en la región de Aysén toman especial relevancia al catastrarse en el Registro Social de Hogares.

Es así que a través de la aplicación de este instrumento se informó que de un total 55.004 hogares registrados, 28.045 de ellos, están compuestos por mujeres como jefas de hogar. Al respecto Karina Acevedo complementó “Estas cifras nos dan cuenta que más de la mitad los hogares de la región de Aysén están encabezados por una mujer como jefa de hogar, lo que tiene mucha concordancia con lo que podemos constatar en terreno donde vemos a muchas de ellas ser usuarias o beneficiarias de alguno de nuestros programas y oferta permanente. Es el caso del Subsidio de calefacción que, por ejemplo, en el año 2023 entregamos el beneficio a 34.157 personas y de esas 22.150 fueron mujeres, lo cual es una cifra que demuestra una focalización con perspectiva de género”.

Otro de los aspectos que destacó la autoridad ministerial es que a través de los servicios asociados como Senadis, Senama, Injuv, Fosis, Conadi se logra llegar a todo el territorio con un trabajo comprometido con las comunidades “nuestra política social también busca ser descentralizadora y llegar a más mujeres abarcando toda la región. Por ejemplo, para nosotros es muy importante el trabajo que hacemos con el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados donde sabemos que tenemos un número importante de mujeres cuidadoras, lo propio sucede con Fosis, que llega con toda su oferta a mujeres jefas de hogar y emprendedoras. No podemos dejar de lado el programa Habitabilidad y Autoconsumo que en su mayoría lo integran mujeres tanto de pueblos originarios como personas mayores o con discapacidad y el Subsidio Único Familiar que tanto alivia a las familias y que desde diciembre del 2023 es automático”.

Para este 2024 el mayor desafío del Ministerio de Desarrollo Social y Familia es concretar el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, mensaje que fue reforzado por el presidente Gabriel Boric tras el inicio del año escolar “Nuestro país se sustenta en gran parte en el trabajo no remunerado que realizan las mujeres… tenemos el compromiso de dejar un sistema que se haga cargo de las personas que cuidan, que las reconozca, visibilice y socialice los cuidados en nuestro país.” Sobre esto Karina Acevedo reforzó “En la región de Aysén un 70% de las personas que cuidan son mujeres y lo hacen sin remuneración, es por ello que como gobierno saldaremos esa deuda y así podremos garantizarles derechos y beneficios a través de este Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados”.

LEY RECONOCE A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES COMO VÍCTIMAS Y NO TESTIGOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Ampliamente valorado en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia Y Subsecretaría de la Niñez fue la aprobación en el congreso de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, que garantiza medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, sumándose la indicación del Ejecutivo que reconoce a niños, niñas y adolescentes como víctimas y no testigos ante la violencia de género.

Al respecto La seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo destacó que esta incorporación va muy de la mano con la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que establece que el Estado tomará las medidas conducentes a prevenir, investigar y sancionar civil, penal y/o administrativamente, según corresponda, toda forma de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes “es tremendamente importante lo que ha sucedido en el congreso con la aprobación de esta ley porque resguarda a niñas, niños y adolescentes que han vivido experiencias tan duras al interior de sus hogares. Valoramos que en la región el único voto a favor de este proyecto de ley fue de la Senadora Órdenes”.