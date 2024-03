MOP presenta cartera de licitaciones por más de 2.2 billones de pesos

El Ministerio de Obras Públicas presentó en todo el país a los contratistas del MOP la primera cartera de licitaciones del año 2024 con 680 proyectos por un monto de 2.2 billones de pesos. Esto incluye licitaciones de obras, diseños, consultorías y conservaciones, lo que corresponde a una selección inicial de contratos, del total que se va a desarrollar en todo el país durante el año por un presupuesto de inversión de 3.6 billones de pesos.

La ministra Jessica López explicó que a nivel país “el 96% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas se ejecuta a través de empresas privadas, por lo tanto, quisimos reunirnos con ellos para hacer una revisión de lo que está haciendo este Ministerio. La magnitud del presupuesto de inversión que el MOP maneja para este año es un 10% más que el año pasado, y este primer paquete de licitaciones corresponde a 2,2 billones de un total de 3,6 billones que es nuestro presupuesto”.

La secretaria de estado agregó que a nivel país “esperamos que este presupuesto del Ministerio y todo su accionar signifique un impacto en el empleo para el año 2024, como promedio mensual, de 40 mil puestos de trabajo durante el año. Con esto, naturalmente, aparte de la ejecución de las obras y el impacto que eso tiene en la ciudadanía, apoyaremos el proceso de reactivación económica que ya está en curso de acuerdo a todos los indicadores económicos que hemos podido apreciar”.

En el encuentro con los contratistas del MOP, el director nacional de Obras Públicas, Boris Olguín, destacó que en el país el primer paquete de 680 licitaciones implicará una inversión de 2.263.299.116 de pesos, de los cuales el 62% de dicho presupuesto corresponden a obras de conectividad vial no concesionadas. La segunda inversión directa es en Servicios Sanitarios Rurales (agua potable para sectores rurales), con un 8,10% del presupuesto.

En cuanto a la inversión regional, las regiones de Aysén, Antofagasta y Biobío son las que concentran un mayor presupuesto. En este sentido, Olguín recordó que en el caso de Aysén existe el compromiso presidencial de llevar adelante el Plan de Integración y Conectividad para la Región de Aysén y la Provincia de Palena, que implica una inversión de $600 mil millones de pesos entre 2022-2030, el que permitirá la construcción y restauración de barcazas para la comunidad, además de la pavimentación de la estratégica Ruta 7.

Al respecto, el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Patricio Sanhueza Ulloa destacó “estas iniciativas dan cuenta como región que tenemos la tremenda responsabilidad de ocupar el primer lugar en los montos de inversión a licitar durante este año y estos superan los $276 mil millones, así que seguimos con el compromiso de cumplir con el Plan de Mejoramiento e Integración de Aysén y Palena, y de continuar avanzando en la pavimentación de la Ruta 7, pero con esta gran inversión se hace carne las palabras del presidente, porque para una región en donde afecta la poca población, significa que para nuestro gobierno y para nuestro Ministerio de Obras Públicas todos somos importantes y que no importa que seamos pocos, porque hoy día tenemos la posibilidad de avanzar en estas licitaciones por un monto que es histórico. Hoy prácticamente no hay ninguna localidad en donde el ministerio no llegue con su quehacer y a través de todas nuestras direcciones a todas las comunas, como las más alejadas Las Guaitecas, Villa O´Higgins y Lago Verde que tendrán una inversión histórica, y en donde cada inversión es muy relevante para esa población que sufre condiciones de aislamiento, y nosotros queremos mejorar esas condiciones de vida y acercar familias, personas y acercar el turismo entre otras actividades que dependen de servicios de conectividad y servicios de infraestructura pública”.

“Esta inversión decidida en conectividad se traduce en iniciativas tan importantes y en pleno desarrollo como la ampliación de la caleta de pescadores de Melinka; la nueva barcaza para el lago General Carrera, y la ampliación del nuevo terminal del Aeropuerto Balmaceda, para su transformación en un terminal internacional. Todas estas obras contribuyen de forma decidida a la conectividad, a la economía y al empleo regional”, destacó el Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya Morales.

En tanto, una vez finalizada la reunión consultado Pedro Pablo Arriagada, presidente del Comité de Infraestructura de la CCHC Coyhaique indicó:”Salimos bien optimistas después de la reunión. Nosotros vemos que la cartera de la inversión a nivel nacional y desglosada a la región se ve muy importante, siempre la colaboración del mundo público y privado es importante para el desarrollo de nuestra región, por lo tanto nosotros vamos a estar ahí colocando todo de nuestra parte para poder llevar a cabo estas importantes obras que vamos a tener el 2024. Lo importante es que se puedan materializar, lo importante es que nosotros podamos llevar trabajo a las comunidades y podamos realmente reactivar este año y caminar hacia el progreso de nuestra región, que es lo que todos nosotros esperamos”.