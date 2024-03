Gerenta de Innovación de Corfo visitó Aysén para impulsar el desarrollo y la diversificación económica en la región

Participó en eventos Corfo Conecta, visitó empresas locales y tuvo reuniones con actores del ecosistema regional. La autoridad destacó la importancia de visibilizar innovaciones lideradas por mujeres y la promoción de la economía circular en Aysén.

En el marco de la visita a la Región de Aysén de Jocelyn Olivari Narea, Gerenta de Innovación de Corfo, se realizaron dos encuentros Corfo Conecta con el propósito de impulsar la innovación y el emprendimiento en la zona, enfocándose en descentralización, descarbonización y pertinencia regional.

Durante estas actividades, desarrolladas en los cowork B400 de Coyhaique y Ecoterráneo de Puerto Aysén, se reunieron diversos actores del ecosistema local de innovación y emprendimiento para analizar y reflexionar sobre el papel de la innovación como una oportunidad para aprovechar los recursos y características únicas de la región.

“La innovación es un medio para abordar desafíos como la descarbonización y la diversificación económica, permitiendo el desarrollo de encadenamientos productivos y servicios innovadores adaptados a las necesidades regionales”, indicó Jocelyn Olivari en ambas jornadas.

En estos espacios, además, la Gerenta de Corfo compartió su visión sobre el concepto de ecosistema de innovación, destacando la importancia de la colaboración y la confianza para impulsar la innovación de manera conjunta y desmitificar la idea de que está reservada para grandes empresas o aquellas con recursos abundantes.

“La idea es que podamos conectar a actores del ecosistema de innovación y emprendimiento, estos pares improbables que se hablan. Vincular a empresas con innovadores(as) y emprendedores(as), también con actores públicos y privados para que se puedan generar consensos respecto de cómo promover la innovación en el país y también en esta región”, explicó.

Asimismo, enfatizó la necesidad de diversificar la economía regional a través de la innovación, explorando nuevos sectores y oportunidades de desarrollo que puedan generar empleo y crecimiento local.

“La Región de Aysén está en un momento crucial de su desarrollo económico, donde la innovación es un pilar fundamental para impulsar su transformación y progreso. Y esta innovación no ocurre de manera aislada, sino en un contexto ecosistémico que requiere colaboración y asociatividad. Durante los últimos cinco años, registramos más de 200 postulaciones de proyectos de innovación desde esta región, de los cuales se han adjudicado 46, con una inversión de $ 2.200 millones aproximadamente”, detalló.

Al respecto, Jocelyn Olivari añadió que, junto con fomentar la cultura de la innovación en Aysén, también se debe impulsar proyectos que generen un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente.

“La innovación es agregar valor haciendo algo distinto de lo que estabas haciendo. ¿Cómo me diferencio yo del resto que hace lo mismo? ¿Cómo me diferencio yo de la gente que o de otras empresas que hacen lo mismo? Bueno, marcó una diferencia y esa diferencia alguien está dispuesto, por ejemplo, a pagar por eso. La innovación no solo es un motor de desarrollo, sino también una oportunidad para construir un futuro más inclusivo, sostenible y próspero para todos los habitantes de Aysén”, detalló.

Finalmente, la autoridad de Corfo destacó la importancia de visibilizar proyectos liderados por mujeres, reconociendo su impacto positivo en el desarrollo regional y resaltando que Aysén figura entre las tres regiones del país en adoptar herramientas digitales y avanzar hacia la transformación digital de empresas dirigidas por mujeres.

VISITA A PROYECTOS INNOVADORES

Durante dos días, Jocelyn Olivari visitó diversos proyectos innovadores en la región. Entre ellos, el de la empresa Aysén Recircular, que desarrolla paneles de aislamiento térmico con EPS reciclado de la industria salmonera, contribuyendo así al cuidado del medio ambiente.

También conoció el proyecto de revalorización de neumáticos de Patagonia Sostenible, que propone un centro de disposición y transformación de neumáticos fuera de uso, generando economía circular y creando empleo.

De igual forma, se destacó el trabajo de emprendedoras en proyectos como FriendlyWool, que no solo desarrollan negocios innovadores, sino que también promueven prácticas amigables con el medio ambiente y certificaciones de vida silvestre, reconociendo su impacto positivo en la creatividad y la diversidad de los equipos. Finalmente, la Gerenta de Corfo visitó BroteAustral, una innovación en hortalizas para climas fríos en Coyhaique, utilizando tecnología adaptada para la producción local en Aysén.

El trabajo desarrollado durante la estadía de Jocelyn Olivari también abordó el potencial de Aysén en sectores no tradicionales, como la producción de energía limpia y el desarrollo de servicios innovadores para industrias como la salmonicultura, destacando la necesidad de colaboración y asociatividad en el ecosistema de innovación regional, así como el enfoque en la innovación como un medio para abordar desafíos como la descarbonización y la diversificación económica.