Diputada Raphael “Que 3 mil alumnos no tengan hoy un colegio donde estudiar es inaceptable e inhumano”

“Estamos mejor que hace dos años”, dijeron el lunes 11 varias autoridades de gobierno, incluyendo al presidente Gabriel Boric. Sin embargo, ya iniciado el año escolar hay más de 3 mil estudiantes que aún no tienen colegio. Lo cierto es que esta situación es uno de los tantos problemas existentes en materia educacional. Ante este hecho, la bancada de diputados de Renovación Nacional presentó una solicitud para crear una Comisión Especial Investigadora (CEI).

“Más que pensar en una acusación constitucional, como Bancada (RN) vamos a presentar una Comisión Investigadora, porque nos interesa que se pueda solucionar cuanto antes la situación de más de 3 mil alumnos sin matrícula”, dijo la diputada Marcia Raphael, quien integra la comisión de Educación. Y agregó: “El ministro Cataldo ha hecho una muy mala gestión y tiene enormes problemas para solucionar”.

Al respecto detalló, entre los problemas a solucionar por la autoridad, los “compromisos adquiridos como, el CAE, deuda histórica de los profesores, el traspaso de la educación pública, que dudo pueda solucionar, ya que no hemos visto de parte del gobierno la voluntad política para avanzar en el tema educación”.

En la petición para que se cree la CEI, se recuerda que el año escolar iniciado en los primeros días de marzo, ha registrado inconvenientes en regiones como la de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Biobío. “Lo anterior -según el escrito- se ha traducido en que millares de estudiantes primarios aún no han podido iniciar sus clases, lo que parece especialmente grave si tenemos en consideración la necesidad de superar el déficit que dejó la pandemia en materia educativa”.

Se evidencia, además, que la educación pública sufre una “grave enfermedad, que quedó de manifiesto también al final del año pasado con la crisis de Atacama, expresión del fracaso de una política que se impuso en base a pretensiones ideológicas y por sujetos cuyas capacidades e idoneidades técnicas han sido severamente cuestionadas en los últimos meses”.

Raphael, también ha puesto el énfasis “En la necesidad de poder evaluar el sistema de admisión escolar y arreglar cuanto antes los problemas que tiene este sistema que en la práctica se ha visto que ha fracasado profundamente. Es lamentable que casi 3 mil alumnos no hayan podido iniciar el año escolar. Situación que también se repite en nuestra región donde alumnos inclusos han perdido sus becas de residencia familiar por este problema. Yo no sé cómo le explicamos a nuestros niños que, debido a malas decisiones y políticas públicas mal hechas, hoy no tienen un colegio donde estudiar” señaló Raphael

Finalmente, los parlamentarios adelantaron que recurrirán a instancias internacionales, como la UNICEF para entregar los antecedentes de la grave situación que están enfrentando los menores en nuestro país.