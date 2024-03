Más de 100 estudiantes y comunidad celebraron junto al MOP “El día mundial del agua”

“Gracias por la ayuda”, expresó Daniel Moncada a un funcionario de la Dirección General de Aguas del MOP que lo atendió en el operativo de Atención Ciudadana y Feria del Agua que realizó la Dirección General de Aguas del MOP en la región de Aysén este viernes 22 de marzo, con ocasión de la celebración del Día Mundial del Agua, y en donde Daniel como otras tantas personas acudieron a catastrar sus derechos de aprovechamiento de aguas y conocer la gestión e instrumental que utilizan las Direcciones Regionales de Aguas y de Obras Hidráulicas en su trabajo diario, así como también el quehacer de Indap.

Este fue parte del positivo balance que realizó el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Patricio Sanhueza Ulloa de la jornada, que releva el agua en sus diversos estados, y en donde concurrieron personas usuarias como también más de cien estudiantes de los Liceos San Felipe Benicio, Josefina Aguirre Montenegro y la Escuela Pedro Quintana Mansilla.

“Tuvimos la celebración del Día del Agua bajo el eslogan que ha impulsado la ONU “Agua para la Paz” y lo hicimos con la participación de los estudiantes, porque el agua es algo que cuidamos en esta generación pero también es fundamental relevar su importancia con las futuras generaciones. Saludamos a los estudiantes y les contamos todo nuestro quehacer respecto a la gestión en materia de agua, la importancia de la Dirección General de Aguas, les mostramos nuestro equipamiento de medición, los instrumentos que se utilizan en el agua y en los glaciares y nuestros equipos técnicos interactuaron con ellos, así como también destacamos la labor en torno a la gestión del agua del Servicio Sanitario Rural en donde los alumnos tuvieron ocasión de ver como se potabiliza y se conduce el agua; así que para nosotros es muy interesante y valorable esta iniciativa, en la que participó también INDAP con quienes estamos impulsando la campaña “sigue la corriente del agua y utilízala en regla” para incentivar entre las personas usuarias que tienen derechos de aprovechamiento de aguas, que inscriban en el Conservador de Bienes Raíces y en el Catastro Público de Aguas de la DGA del MOP estos derechos, y también junto a Indap dimos a conocer el Bono Legal del Agua. Ha sido una tremenda experiencia, también ha sido lúdica porque los estudiantes pudieron participar en una trivia en donde interactuaron y ganaron premios, así que salieron muy entusiasmados”, expresó el SEREMI del MOP

Para la estudiante del Liceo Josefina Aguirre Montenegro Paola Toledo esta iniciativa fue importante: “Me gustó, es muy bakan, me gustó lo de los Glaciares, porque son cosas que no se ven siempre, se junta la escarcha, la nieve y se trabaja bajo el agua. En el Día Mundial del Agua es importante. El agua hace bien, sobre todo para la salud”.

En tanto para Juan Gómez Maldonado del Liceo San Felipe Benicio la actividad fue entretenida: “La muestra me ha parecido muy entretenida, porque nos explica cómo el agua no potable la hacen potable con filtros y por lo menos eso yo no lo conocía. Ha sido entretenido, porque es primera vez que salimos del Liceo a otro lugar para aprender, y el agua es importante, porque es vida y sin agua no podríamos vivir y aparte, el agua de los ríos está contaminada y no la podríamos beber”.

Valentina González de la Escuela Pedro Quintana Mansilla destacó: “Me parecieron interesante las expediciones a los glaciares y sus equipos y herramientas que usan, porque con ellas se obtienen datos del agua y su profundidad. Me gustaría el próximo año volver acá, para que enseñen más acerca del trabajo que hacen con el agua”.

Por su parte, el Director Regional de Aguas del MOP, Héctor Cortés Gaete señaló: “Tuvimos la oportunidad de compartir con alumnos de diversas escuelas y liceos representando las diferentes temáticas relacionadas con el agua y el recurso hídrico en el Día Mundial del Agua. También relevamos el lema: Agua para La Paz, porque cuando hablamos de paz, hablamos de diálogo y de compartir y generar ideas comunes que nos permitan en un futuro no muy lejano poder ir construyendo una estrategia y el manejo de los recursos hídricos proyectando los diversos escenarios que se puedan dar en el futuro. Conocemos escenarios que tenemos registrados en la historia y creemos que esta es una forma de generar conciencia en las personas para que construyan en ellos los diferentes aspectos que están relacionados con el recurso hídrico”.