Grupo de Adultos Mayores visita la Región de Aysén a través de programa Vacaciones Tercera Edad

Un grupo de 20 adultos mayores provenientes de diferentes rincones de Chile, llegó esta semana hasta el destino Aysén Patagonia a través del Programa Vacaciones Tercera Edad que ejecuta el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), para disfrutar de una experiencia única en la zona.

Los visitantes fueron recibidos por el director regional de Sernatur Aysén, Claudio Montecinos quien destacó la importancia de este primer grupo del año y anunció el inicio de otros programas sociales, como Gira de Estudio y Vacaciones de Turismo Familiar, que se llevarán a cabo a lo largo del año. “Estos programas beneficiarán a más de 1500 personas, lo que contribuirá a extender la temporada turística y activar las economías locales, permitiendo también a los beneficiarios explorar los distintos destinos y atractivos de nuestra región de Aysén”.

Durante su estancia, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer diversos atractivos turísticos entre Coyhaique y Puerto Aysén durante 7 días, entre los que se incluyen la Reserva Nacional Coyhaique, el monumento al mate y el mirador del río Simpson, así como también las impresionantes Seis Lagunas y un recorrido por las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén. Además, tendrán la opción de tomar tours opcionales para descubrir lugares de interés como las Capillas de Mármol.

“Estamos muy ilusionados con este viaje. Acabo de cumplir 60 años, así que es mi primer viaje y espero que sean muchos aprovechando estos tours de adulto mayor. Y moría de ganas de venir al sur en esta época, en otoño, para ver todos los coloridos. Estoy esperando ver amarillo, rojo, naranja, las lengas, los ñirres, y todo lo que hay por aquí”, expresó María Elena Fernández, una de las pasajeras provenientes de Santiago.

“Hasta aquí vamos bien en el viaje, yo no tengo reclamo, el tiempo ya me había avisado que era lluvioso, con frío, pero es un frío distinto. Y compartir con gente que uno no conoce, que tiene las mismas vivencias, es bueno, muy bueno. Hace muchos años yo participaba en este mismo programa y fui con mi señora tres o cuatro veces, dos veces a Pucón, después fuimos a Valparaíso y a La Serena también. Así que ya tenía la experiencia con ustedes. Mi hija y mi hijo me equiparon para venir y ahora estoy feliz aquí”, compartió Maximiliano Cataldo Pizarro, procedente de Llay Llay, Región Metropolitana.

Se estima que con este viaje, la región de Aysén y el destino de Coyhaique recibirán aproximadamente 500 pasajeros externos a lo largo del año 2024 y otros cerca de mil beneficiarios interregionales harán uso de los programa sociales de Sernatur.