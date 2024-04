Diputado Calisto pide agilizar proceso para contar con transporte aeromédico intra regional

El diputado Miguel Ángel Calisto manifestó su preocupación por la demora del proceso licitatorio de transporte aeromédico intra regional, hecho que comenzó a diseñarse en junio del año pasado, pero que hasta el día de hoy aún no se concreta, generando además incertidumbre y preocupación de los vecinos de las localidades más aisladas de la región.

Valparaíso.- Según el legislador, “estamos muy preocupados por el proceso de licitación de los traslados aeromédicos intra regionales. Nos reunimos por este tema con la Ministra de Salud, también lo planteamos en la Comisión de Transporte, como así también en la Comisión de Salud”.

“Nosotros en su momento logramos sacar adelante un proceso que el día de hoy funciona y que permite el traslado fuera de la Región, esto es importante porque nos da seguridad. El problema es que desde el año pasado no sabemos nada respecto de la licitación para el traslado de pacientes intra regionales, aquellos que deben venir de localidades a ser atendidos al Hospital Regional de Coyhaique”, indicó.

Calisto argumentó que “es fundamental que las instancias técnicas del Ministerio y del Servicio de Salud Aysén puedan agilizar este proceso, porque acá están en juego vidas humanas. No es posible que aun no tengamos una licitación”.

Finalmente, el legislador por Aysén indicó que “creemos que los pacientes que requieren traslado de las distintas localidades, como Villa O´Higgins, Tortel, Cochrane o Melinka, tengan la certeza que van a contar con un servicio de traslado intra regional de primer nivel, con todas las seguridades, y que siempre van a contar con este servicio, que es lo que permitiría esta licitación”.