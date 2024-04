Listas de Espera no oncológicas: Senadora Órdenes pide al Ejecutivo el detalle a nivel regional

La senadora por la región de Aysén e integrante de la Comisión de Salud del Senado, Ximena Órdenes Neira, nuevamente presentó su preocupación por Listas de Espera, esta vez, aquellas que, no perteneciendo al GES, ni tampoco siendo de carácter oncológico, significan una espera larga, muchas veces, de años para las familias en Aysén. El oficio, donde requiere al subsecretario de Redes Asistenciales que informe de la cantidad de personas fallecidas en Lista de Espera No GES en el Servicio de Salud de Aysén por especialidad, fue ingresado durante la primera semana de abril y tiene el objetivo de que el Ejecutivo entregue un desglose, desagregado, de las personas que han fallecido en Lista de Espera de acuerdo con el tipo de consulta o el tipo de atención que estaban esperando.

Valparaíso.- “Les quiero contar que en el marco de la Comisión de Salud del Senado, durante esta semana solicité un oficio para tener el detalle a nivel regional respecto de las Listas de Espera no oncológicas”, dio cuenta la parlamentaria, sosteniendo que “las Listas de Espera es una mala herencia de la pandemia por Covid-19, pero que, en general, se ha puesto énfasis en todas aquellas problemáticas de salud que están asociadas al GES o por otro lado, aquellas listas de espera oncológicas, que implican problemáticas de salud muy complejas.

Sin embargo, la senadora comentó que “muchas familias y muchos usuarios, están enfrentando, por ejemplo, problemas de una hernia, problemas de varices y en particular, la atención de nuevas especialidades, como traumatología, odontología y otras áreas”, esto en relación a que la preocupación por reducir las Listas de Espera ha sido puesta en determinadas prestaciones, en detrimento de otros problemas de Salud, que son consideradas menos graves, pero que aquejan a muchas familias.

“Lo que hemos resuelto en la Comisión es, por un lado, un presupuesto, que se garantizó anteriormente, para abordar esto. Estamos trabajando para que Fonasa establezca un listado de prioridades en materia de problemáticas de salud no oncológicas y se pueda dar una salida a tiempo a todos aquellos pacientes que han estado, durante mucho tiempo, esperando por temas que a veces no parecen tan complejos, pero que afectan significativamente la calidad de vida de ellos y de sus familias”, concluyó Órdenes.

La respuesta a esta solicitud podría dar cuenta de nuevos desafíos para la Comisión de Salud del Senado, desde donde la senadora Órdenes ha relevado la importancia de reducir la Lista de Espera en casos graves, sobre todo oncológicos, pero, ahora también, los casos no GES y no oncológicos, con el objetivo de que el Ejecutivo de cuenta de cuál es la priorización que tendrá ante estas atenciones en el 2024.