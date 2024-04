Fabiola Muñoz Fierro jura como jueza titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique

El presidente (s) de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, ministro Pedro Castro Espinoza, tomó juramento ayer -miércoles 10 de abril- a Fabiola Viviana Muñoz Fierro como jueza titular del Juzgado de Garantía de la capital regional.

Coyhaique.- La magistrada Muñoz egresó de la Universidad Católica de Temuco e ingresó al Poder Judicial como secretaria del Segundo Juzgado Civil de Antofagasta en el año 2011. Posteriormente, desde el 2015, se desempeñó como jueza de Familia hasta el 28 de abril de 2022, cuando juró como jueza titular del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

“Me siento muy contenta, muy agradecida de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, por haberme considerado en la terna, en su oportunidad, lo que en definitiva ha significado que el día de hoy pueda estar asumiendo este cargo como juez de garantía de la ciudad, que para mí en lo personal satisface un anhelo desde hace harto tiempo en el sentido de volver al sur y más a las tierras australes”, sostuvo la magistrada Fabiola Muñoz.

Agregó que: “me he desarrollado profesionalmente en la jurisdicción de Antofagasta y evidentemente, tengo un gran aprecio y agradecimiento ya que me permitió desarrollarme en varias materias en lo jurisdiccional, pero al día de hoy me incorporo con el mayor compromiso y profesionalismo al Juzgado de Garantía de Coyhaique, con el objetivo de insertarme de la mejor forma al grupo de trabajo, tanto para la resolución de conflictos que están sometidos a nuestro conocimiento cada día, sino que además el formar parte de ese equipo desde lo personal y constituir un aporte desde todas las esferas que esto significa. Así que contenta y agradecida”.

Durante estos años la jueza Muñoz ha realizado diversos cursos y diplomados con especialización en el área penal, siendo el último, en el 2023, sobre Crimen Organizado, que fue impartido por el Instituto de Estudios Judiciales (IEJ).

La ceremonia se llevó a cabo de manera virtual y participaron familiares y amigos de la magistrada, quienes se conectaron desde diferentes lugares del país. Al culminar, el ministro Pedro Castro deseo los mejores parabienes en su gestión.