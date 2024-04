Diputado Calisto destaca entrega de 237 subsidios en Coyhaique

El diputado Miguel Ángel Calisto y el Consejero Felipe Klein participaron en la entrega de los 237 subsidios para cuatro comités que proyectan sus viviendas en la denominada Chacra G de Coyhaique, hecho que fue catalogado por el legislador como muy significativo, ya que refleja el esfuerzo que por años han realizado estas familias para concretar el sueño de la casa propia.

Coyhaique.- Se trata de los comités Adonay, Ventisqueros, Caminando por Coyhaique y Chilcos de la Patagonia, los que llevaban varios años esperando por este momento, proceso en el cual estuvieron acompañados por el diputado Miguel Ángel Calisto, lo que fue resaltado pro las propias dirigentas de estas agrupaciones.

Según el diputado Calisto, “estamos muy contentos con la entrega de estos subsidios, es un proyecto que partimos hace muchísimos años con las dirigentas y dirigentes. Ellos son pioneros, porque están abriendo senda para todos los otros comités que vienen, con los cuales también estamos trabajando. Hay muchas familias en espera en la chacra G1 de sus subsidios. Posteriormente viene la chacra G2, comités a los cuales también estamos apoyando”.

“Esta entrega de subsidios de hoy es un hito significativo, porque refleja el esfuerzo, el trabajo, la constancia, la rabia, los llantos y el sufrimiento de los socios que han esperado más de once años, e incluso algunos comités que ya llevan 20 años. Estamos realmente contentos y orgullosos del trabajo realizado y de haber acompañado este proceso durante tantos años”.

Por su parte, el Consejero Felipe Klein, indicó que “felicitar a cada una de las familias que se les entregó el subsidio, que es la primera parte, porque después viene el resto de los comités que integran la chacra G1. Nosotros también como Consejeros Regionales aportamos 2000 mil millones para la Macro infraestructura, que es un granito de arena para que esto hoy se pueda materializar y hacer realidad”.

La reacción de las dirigentas

Para Dorila Huichapani, Presidenta del Comité Ventisqueros, el apoyo del diputado Calisto ha sido fundamental. “agradecimientos a Miguel Ángel por el apoyo constante que ha tenido con nosotros, decirle que lo está haciendo muy bien. Agradecerle también pro estar en esta ocasión tan importante para nosotros”.

Sandy Riquelme, Presidenta del Comité Caminando por Coyhaique, señaló que “le queremos agradecer a Miguel Ángel, que siempre nos ha apoyado desde el primer minuto, estamos muy contentos de tenerlo acá presente. Estamos felices por esta linda ceremonia”.

María Cristina Cárcamo, Secretaria del comité Adonay, indicó que “esta ceremonia nos conlleva a la macro infraestructura de la Chacra G1. Estamos muy agradecidos de las autoridades, pero en especial de aquellos que realmente nos apoyaron en los momentos más difíciles, cuando no ha´bia esperanza estábamos frustrados. Siempre tuvimos una mano amiga. Me refiero a Miguel Ángel Calisto y a Felipe Klein”.

Finalmente, Vicky Barrientos, socia del comité Ventisqueros, aseguró que “nosotros llevamos entre 15 y 16 años esperando por los subsidios y la casa propia. Queremos agradecer al diputado Calisto, él nos ha ayudado en todo momento y en todas las situaciones que hemos vivido. Agradecemos también a Felipe Klein, que nos ha apoyado harto”.