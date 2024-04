Gobernadora Macías hace llamado a mejorar diálogo político

La Gobernadora Regional Andrea Macías Palma hizo un sentido llamado a los distintos sectores políticos a mejorar el diálogo y el trabajo en instituciones y cuerpos colegiados mediante la colaboración y a no permitir que el clima de año electoral entrampe el desarrollo de la Región de Aysén.

Coyhaique.- La primera autoridad política de la Región aseguró percibir un “ambiente bastante hostil” al tratarse de este un año de campañas políticas en que diversos sectores disputarán las alcaldías, sus concejos, el Gobierno Regional y su Consejo.

Ante esto “es importante poder hacer un llamado a todos los sectores políticos a poder seguir trabajando, a no perder el objetivo común que tiene que ver con avanzar en el Desarrollo Regional con poder avanzar en resolver aquellos problemas, aquellas demandas que tiene la ciudadanía y para ello es fundamental que todos los sectores podamos dialogar de manera colaborativa”.

La Gobernadora Macías afirmó que la administración que dirige ha sorteado diversos obstáculos, como la propia instalación del primer Ejecutivo regional democráticamente electo y el avance del proceso de descentralización, pero además dificultades internacionales como lo fueron las consecuencias económicas de la pandemia y de los últimos conflictos armados.

Para continuar enfrentando desafíos y adversidades que vengan desde afuera, la jefa del Ejecutivo Regional de Aysén aseguró que se deben priorizar los intereses comunes en todos los sectores políticos.

“En el Consejo Regional hemos enfrentado muchas veces una oposición que más bien obstruye el avance de iniciativas y la planificación que tiene la administración, pero también uno debe ser justo y decir que en lo personal he sido testigo de que se puede avanzar de manera colaborativa (…) hemos dado muestras de que cuando somos capaces de poner los intereses de la región por delante nos va mucho mejor que cuando nos enfrascamos en intereses individuales, mezquinos, O que estén entintados por cualquier otro tipo de sentimiento, de emoción, O de proceso que Esté viviendo.

Según Macías, son muestra de aquello la aprobación los programas de Fomento Productivo que han ido en apoyo a las pequeñas y medianas empresas la región o la aprobación del marco FRIL, que se traduce en proyectos que no solo le cambian la cara a le cambian la cara a las ciudades y localidades, sino que además mueven la economía local.

La Gobernadora Regional manifestó que confía en que su llamado no encontrará oídos sordos del otro lado y que tanto en la oposición como en el oficialismo hay “quienes deseamos darle una mejor calidad de vida a todas las comunidades, a todas las personas en el litoral, en el campo y en la ciudad”