Justicia reconoció a siete funcionarias por su destacada labor al interior de sus servicios

En la oportunidad fueron reconocidas trabajadoras del Servicio de Registro Civil e Identificación, Defensoría Penal Pública, Servicio Médico Legal, SENAME, CAJ, Gendarmería de Chile y de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DD.HH.

Coyhaique.- Por segundo año consecutivo y en una emotiva ceremonia realizada en dependencias del auditorio del MOP, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DD.HH hizo entrega de un reconocimiento a la labor destacada de las funcionarias del sector Justicia, instancia encabezada por el Seremi de la cartera Samuel Navarro Castro y que contó con la presencia de la Directora Regional del Servicio de la Mujer y Equidad de Género Patricia Baeza Cabezas, los directores de los seis servicios dependientes y relacionados, funcionarios/as, invitados especiales y familiares de las homenajeadas.

En la oportunidad fueron reconocidas, Nancy Fabres Corral (Servicio de Registro Civil e Identificación), Edith Simao Pasten (Corporación de Asistencia Judicial del Bío Bío) María Ruiz Ovalle (Servicio Nacional de Menores) Suboficial Eliana Pilquinao Orellana (Gendarmería de Chile), Sandra Villegas Santibañez (Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DDHH), Estefani Barría Ramírez (Servicio Médico Legal) y Orietta Rodríguez Sepúlveda (Defensoría Penal Pública).

Respecto a la importancia de este reconocimiento, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro Castro destacó que “por segundo año consecutivo como sector Justicia hacemos una pausa y brindamos un homenaje y reconocimiento a las mujeres de los servicios públicos relacionados y dependientes de Justicia y también de la seremi, tanto para premiar como para destacar aquellas mujeres trabajadoras que hacen un aporte muy delicado dentro de sus competencias y áreas de trabajo y que además cada uno de los servicios propone para ser destacada u homenajeada, en este sentido esta actividad por diversas razones pudimos realizarla recién ahora el mes de abril , y contó con la participación de colegas, compañeros de trabajo, jefes de servicio, y las familias de las mujeres que fueron destacadas, pensamos que es una actividad que debemos mantener, formalizar en el tiempo para los efectos para considerar que dentro del sector justicia las brechas de género, el enfoque de género que estamos desarrollando en nuestras agendas, también tiene un aspecto de reconocimiento a las mujeres que prestan sus invaluables servicios en el sector Justicia”.

La funcionaria del Servicio Nacional de Menores, María Ruiz se refirió a este homenaje señalando que “para mi es muy importante trabajar en Sename con los jóvenes y muy gratificante, llevo trabajando 17 años, es un trabajo muy importante donde comparto con los jóvenes y les entrego mucho cariño y dedicación”.

En tanto, Estefani Barría Ramírez, funcionaria del Servicio Médico Legal también agradeció este reconocimiento indicando que “es súper importante que destaquen el trabajo y lo que uno hace día a día por los usuarios y por entregar un mejor servicio a la comunidad, desde el 2019 que llevo en el servicio, siento que nuestro trabajo es muy importante somos un servicio que presta asistencia a la Justicia, por lo tanto todo lo que hagamos nosotros es súper importante para entregar justicia a las víctimas de cualquier delito”.

A su vez, Sandra Villegas Santibañez funcionaria de la secretaría regional ministerial de Justicia y DDHH indicó que “a lo largo de estos años he aprendido muchísimo siendo parte de distintos equipos de trabajo en la seremi de Justicia y DDHH, lo que me ha permitido conocer a personas valiosas con las que he construido algo muy bonito como la amistad perdurando hasta el día de hoy, en este lugar he compartido alegrías, tristezas y también satisfacciones, en el quehacer diario mi trabajo me ha permitido desarrollar la empatía, a escuchar, a no perder la sensibilidad al establecer el primer contacto con los usuarios, en ese sentido es gratificante cuando las personas te lo agradecen y se van conformes con la atención que uno les brinda, este reconocimiento viene a confirmar que el compromiso asumido con la institución es valorado por mi jefatura y mis compañeros de equipo, y al final solo tengo palabras de agradecimiento a esta gran familia que es Justicia”.

Finalmente, mencionar que la idea es realizar esta actividad todos los años, esto con el objetivo de reconocer y poner el valor de las mujeres en el ejercicio de sus funciones al interior de los servicios del sector Justicia.