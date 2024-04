Puerto Raúl Marín Balmaceda mira al cielo con inédito proyecto que une ciencia y cultura

Finalizó la primera etapa del proyecto Pensar el Cielo, financiado a través del Fondo Nacional de Cultura, Línea de Creación Artística, convocatoria 2023.

Raúl Marín Balmaceda.- La iniciativa buscó poner en valor las condiciones únicas del cielo marinense gracias a tres aristas: la meteorológica, astronómica y de la memoria colectiva en torno a los saberes asociados al cielo. El equipo de trabajo compuesto por la astrónoma Victoria Pérez, la geofísica Amanda Valencia y la socióloga y magíster en desarrollo rural, Nathalie Brito, estas últimas residentes de la localidad y parte del colectivo Mujer Austral, fueron las encargadas de realizar una caracterización del cielo en sus respectivas áreas, para luego difundirlas con la comunidad y con la escuela Amanda Labarca.

“Una de las cosas que identificamos durante estos años es que la comunidad tiene mucha conexión y mucha cercanía con especies, elementos, configuraciones, del bosque y del mar, pero cuando nos referimos al cielo, tenemos poco conocimiento, tenemos pocas formas de nombrarlo, no tenemos mucho entendimiento de cuáles son los nombres de las nubes, por ejemplo, o porqué pasan los procesos que pasan, fuera de vivirlos y que condicionan nuestro habitar. Había como una laguna muy grande de información ahí y sentimos que era necesaria esta instancia para equilibrar todo el ecosistema o nuestra relación con el cielo”, destacó la encargada del proyecto Alejandra González, también parte de Mujer Austral.

Por su parte la geofísica Amanda Valencia, comentó, “mi participación en este proyecto la recuerdo como una experiencia satisfactoria, tanto como profesional como vecina de la localidad ya que siempre, de alguna manera, quería haber estudiado o conocido un poco más sobre el clima del lugar, y por sobre todo traspasar ese conocimiento a los miembros de la comunidad. La recepción de la gente fue muy, muy buena, fue muy lindo ver como los niños de entusiasmaron y hacían ver que les interesaba el tema y que estaban aprendiendo, no sólo de ciencia, sino que, sobre su propia historia, climáticamente hablando”.

Carmen Gloria Bohle vecina de la comunidad también comentó, “la iniciativa me pareció súper importante, inicialmente Nathalie realizó una encuesta que nos permitió reunirnos como familia y hacer el análisis de acciones que realizamos habitualmente en torno al cielo, en cómo nos comportamos como marinenses. Me gustó ya que con las otras profesionales pudimos adoptar conceptos formales, ya sea con el tipo de nubes o en la observación de estrellas, instrumentos de medición, lo que nos permite igual valorar donde vivimos, donde llamó mucho mi atención que somos un lugar único donde pasa el camino de la tormenta, donde llueve nueve de cada diez días en el año, por ejemplo, ojalá que este tipo de iniciativas vuelvan a realizarse”.

Las instancias de divulgación científica y patrimonial generadas por el proyecto permitieron levantar nueve cuentos de adultos y estudiantes que serán ilustrados y presentados en el Museo Regional de Coyhaique en julio de este 2024.