Senadora Órdenes destacó que en Chile el acceso a Internet será garantizado por ley

Luego de que la Comisión Mixta lograra enviar a su último trámite el proyecto de ley que reconoce el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones, en tan solo dos semanas, el Congreso despachó la iniciativa. La senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes Neira, celebró el que se avance en el acceso a Internet, para todo el territorio nacional: “hoy despachamos desde el Congreso Nacional, la ley que reconoce a Internet como un servicio público de telecomunicaciones”, señaló la parlamentaria, afirmando que “este es un gran avance”.

Valparaíso.- En la Comisión Mixta se normó que la aplicación y desarrollo de estos principios se establecerá en un instrumento denominado Plan Nacional Digital, a cargo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ente que deberá fomentar la innovación y desarrollo equitativo de las telecomunicaciones en el país.

La senadora Órdenes también recordó la precariedad en la conexión de muchas comunas del país, sosteniendo que “la pandemia nos mostró las profundas inequidades en materia de conectividad digital”. Al mismo tiempo, destacó que, “a través de esta ley, no solo se reconoce -a Internet- como derecho; como un servicio esencial, sino también, permitirá que podamos subsidiar la demanda y llegar a aquellos hogares más vulnerables, que aún no pueden conectarse a Internet”.

Durante el debate en el Senado, la parlamentaria, quien fue parte de la tramitación este proyecto desde que la iniciativa fue ingresada al Congreso a través de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, sostuvo que, “si hay un proyecto que se hace cargo, en gran parte, de la brecha digital existente en Chile, es este”, recordando que, según los estudios revisados, esta brecha afecta, en su mayoría, a mujeres, a los sectores rurales y a las familias de menos ingresos.

El objetivo de la norma es permitir que la población que hoy está incomunicada digitalmente, pueda acceder a una conexión a Internet, de este modo, las concesionarias de telecomunicaciones deberán entregar cobertura obligatoria dentro de sus áreas de concesión. Además, la ley permite subsidiar la demanda -la cuenta de Internet de aquellos hogares que no pueden acceder al servicio por no poder pagarlo- mediante el FDT -Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones-.