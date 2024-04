Ariel Keim “La Zona Franca debe estar en el Sur de la Región de Aysén”

Muy claro es el mensaje de Ariel Keim, concejal de la Comuna de Chile Chico, al conocer la opinión del Delegado Regional Rodrigo Araya respecto a que “el proyecto de zona franca está detenido, no ha tenido avances y no está priorizado para poder discutirse actualmente”

Chile Chico.- Al respecto Ariel Keim indicó que el proyecto de Zona Franca está mal enfocado; aquí se debe potenciar el Sur de la Región de Aysén generando oportunidades concretas de desarrollo territorial y regional.

Nuestra comuna Chile Chico tiene las condiciones para poder emplazar una Zona Franca, generando y potenciando así un desarrollo comercial importante que hoy en día necesitamos tener. Imagínense lo que sería tener una Zona Franca en nuestra comuna y en un punto estratégico de la cuenca del Lago General Carrera, donde sea de fácil acceso a toda la región y principalmente a las localidades del Sur que son las que pagamos los costos más altos de vida.

Es cosa de preguntarse porque muchos de nuestros vecinos viajaban e incluso aun viajan a Argentina a abastecerse y realizar compras, es porque no encuentran esos precios acá… claramente la Zona Franca seria economía y mercado para nuestros vecinos.

Hoy en la zona sur de la región de Aysén necesitamos mejorar el mercado, además de comprar nosotros, tenemos gran cantidad de argentinos que nos visitan. Necesitamos potenciar la Agricultura, el Comercio y fortalecer el Turismo. Necesitamos precios accesibles que nivelen e incluso mejoren el valor de los abarrotes que hoy en día ofrece Argentina; Es una sumatoria factores, necesitamos tener alternativas de abastecimiento de Alimentos, Construcción, Electrodomésticos, etc… todo a un precio más económico que al final del día impacten en bolsillo de nuestros vecinos y vecinas.

De esta forma como Región seremos más competitivos con un tremendo mercado, con menores precios de abastecimiento, con más empleo y mejores ingresos. Donde además del beneficio local, nuestros visitantes y turistas, además de nuestros atractivos encantos naturales y la gentileza de nuestra gente, tengan adicionalmente una alternativa económica de compras.

Los Recursos de la Zona Franca se están perdiendo porque solo se habla de una propuesta, la que claramente según se indica es inviable. Tomemos como ejemplo Punta Arenas y abrámonos a una opción concreta.

Finalmente Ariel Keim indico que ya está en contacto con líderes de otras localidades del sur de la región, con quienes concentraremos esfuerzos en lo importante de esta propuesta; el Sur de la Región necesita un impulso de actividad Económica, por lo que las Localidades del Sur de la Región de Aysén exigimos que en la conversación de Zona Franca seamos considerados y no abandonados, que podamos ser escuchados y poner nuestro punto de vista al respecto.