Gestiones entre alcalde Gatica y diputado Calisto permiten recursos para planta de tratamiento de aguas de Valle Simpson

La comitiva regional además estuvo compuesta por la concejala Yohana Hernández y la presidenta de la Junta de Vecinos, Ilse Velázquez, las que valoraron los resultados de la reunión con la titular de interior y con la Subsecretaria de Desarrollo Regional.

Santiago.- El diputado Miguel Ángel Calisto, junto al alcalde de Coyhaique Carlos Gatica, la concejala Yohana Hernández y la presidenta de la junta de Vecinos de Valle Simpson, Ilse Velásquez, sostuvieron una reunión con la ministra del Interior Carolina Tohá, instancia donde le plantearon la necesidad de poder contar con los recursos para la ampliación de la planta de tratamiento de aguas para esta localidad.

Esto viene siendo una problemática desde hace ya muchos años en Valle Simpson, donde su planta de tratamiento de aguas servidas ha colapsado debido a su construcción, la cual no contemplaba el crecimiento poblacional que ha tenido esta localidad durante el último tiempo, lo que se traduce en malos olores, colapso de las cámaras de tratamiento de desechos, y calles anegadas.

Es precisamente el motivo de este viaje a Santiago, donde se buscó conseguir financiamiento para conseguir soluciones concretas a la problemática, las cifras necesarias para resolver el problema con la planta de tratamiento asciende a un monto superior a los 280 millones de pesos.

El edil junto a la concejala y la dirigente social se reunieron previamente por este mismo tema con la Subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales. La ministra Tohá manifestó su disposición para avanzar en esta materia y disponer de los recursos necesarios para concretar las mejoras a esta planta, lo que beneficiará a las vecinas y vecinos de Valle Simpson.

Según el diputado Calisto, “la planta de tratamiento ya no da abasto Tenemos el compromiso por parte de la Subdere y de la ministra del Interior para agilizar los recursos necesarios para que se pueda solucionar de forma definitiva la planta de tratamiento, y así proyectar el desarrollo de esta localidad”.

“Quiero resaltar el trabajo del alcalde, la concejala y los dirigentes por buscar medidas concretas y avanzar en una solución a un problema que se arrastra por muchos años”, indicó el legislador.

Por su parte, el alcalde Gatica afirmó que “estamos muy contentos. Como municipio estábamos buscando una solución concreta y se nos priorizó el desarrollo de este estudio para la ampliación de la planta de tratamiento de aguas, como así también la proyección de otra planta en otro lugar. Todo esto será determinado en el estudio del Programa de Mejoramiento de Barrios que estamos ejecutando”.

“Llegamos a una solución concreta para un problema que venía por más de 14 años y que por su puesto, hoy con el trabajo conjunto que realizamos acá, vamos a tener mejoras sustanciales en la calidad de vida de todos los habitantes de Valle Simpson”, indicó el edil.

La concejala Yohana Hernández afirmó que “la planta colapso. Este tema lo venimos presentando en el consejo municipal hace varios meses. Decidimos viajar a Santiago pedir los recursos. Muy contenta y satisfecha por las respuestas de la Subdere y la ministra. Vamos a trabajar de forma paralela la nueva planta de tratamiento, más alejada de la localidad. Agradecemos las gestiones del diputado Calisto”.

Finalmente, la presidenta de la Junta de Vecinos de Valle Simpson, Ilse Velásquez, indicó que “nuestra planta de tratamiento está con las cámaras colapsadas. Tuvimos una reunión muy importante con la Subdere y ya se están trabajando los recursos. También se está pidiendo a corto o largo plazo de una planta de tratamiento definitiva, como así también un alcantarillado. La ministra Tohá también hizo un gran compromiso, por lo que me voy contenta”.