Diputada Raphael visitó a Jefe de Zona de Carabineros y le manifestó su irrestricto apoyo

En medio de los difíciles momentos que está viviendo Carabineros de Chile, a propósito de la muerte de tres integrantes de sus filas durante el pasado fin de semana, la diputada Marcia Raphael (RN) visitó al Jefe de Zona de la Región de Aysén, general Patricio Santos Poblete, para entregarle su apoyo irrestricto a la labor que realizan tanto en el país como en la zona.

Coyhaique.- En ese sentido, la parlamentaria reafirmó su compromiso de trabajar incansablemente para que las leyes que actualmente se discuten en el Congreso, como las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), la Ley de Inteligencia y la creación del Ministerio de Seguridad, entre otras, lleguen a puerto lo antes posible.

Tras la reunión, la diputada expresó que “lo ocurrido el fin de semana pasado, justamente en su aniversario 97º, es una verdadera tragedia para la institución, por lo que decidimos venir personalmente a transmitirles nuestro apoyo y compromiso de que trabajaremos sin descanso para discutir y aprobar las leyes que les permitan hacer su labor de manera segura y que cuenten con todos los respaldos disponibles a la hora de salir a trabajar”.

Por otro lado, la legisladora criticó el actuar del oficialismo en momentos en que se exige celeridad para tramitar estas leyes: “ayer, en el Congreso, con bancadas oficialistas que se niegan a dar unanimidad para votar proyectos hasta total despacho fue inconcebible. Esto demuestra claramente que son ellos quienes ponen las trabas para que mejoremos las leyes en materia de seguridad, y no sólo ahora, sino que durante todo el mandato del Presidente Boric”.

En ese sentido, la diputada Raphael expresó que “nosotros como oposición hemos sido claros al respecto y hemos apoyado al Gobierno en todos los proyectos en materia de seguridad, porque sabemos que esto nos beneficiará a futuro. Por lo mismo, creo que es prudente afirmar que hay personas del mismo oficialismo a quienes no les interesa mejorar las leyes en este ámbito, porque sencillamente no creen en ellas”.

Por último, hizo un llamado a la unidad a todos los parlamentarios de Chile Vamos y a evitar discrepancias internas: “en esta temática como Chile Vamos tenemos que dar el ejemplo. Hoy la ciudadanía está y se siente insegura, por lo que nuestra labor es trabajar unidos para entregarle a la gente la certeza de que con estas leyes podremos hacer de Chile un país más seguro”.