Agricultoras líderes en innovación son reconocidas en la región de Aysén

En el marco de la segunda instancia regional del Premio Nacional Mujer Agroinnovadora que otorga el Ministerio de Agricultura a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), el pasado miércoles 17 de abril en el Centro de Gestión de Mujeres Campesinas de la Patagonia “Gianella Saini Arevalo“, la directora nacional de FIA, Francine Brossard Leiva, y el seremi de Aysén, Eugenio Ruiz Espinoza, en compañía del delegado presidencial regional de Aysén, Rodrigo Araya Morales; la gobernadora regional, Andrea Macías Palma; la jefa de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Aysén, Vania Cáceres Medina; la representante regional de FIA, Deysi Rubilar Velásquez, y directores regionales de INIA, INFOR y SAG, encabezaron la entrega del premio 2023.

Con el propósito de destacar el aporte que hacen las mujeres en la actividad agraria del país, la premiación en la región de Aysén reconoció a Alicia Haro Mardones y Rosario Carabias Cuevas, en las categorías de agricultura innovadora y profesional agro innovadora, respectivamente, donde ambas destacaron por relevar estrategias de mitigación al cambio climático.

La directora nacional de FIA, Francine Brossard Leiva, señaló que “queremos destacar el rol de las mujeres, no solo en la agricultura, sino en la innovación, la que es una actividad que requiere más apoyo. En esta región tenemos rubros destacables como hongos silvestres, productos no madereros, todo lo que es agricultura regenerativa, y esta es una región con una impronta femenina. Muchas mujeres están trabajando en hortalizas con un clima árido, sin embargo, desarrollan bajo invernaderos los cultivos, algo destacable para proveer de frutas y verduras a la población de Aysén”.

Para el seremi de Agricultura, Eugenio Ruiz Espinoza, “es un orgullo conocer las historias de esta dupla de mujeres que fomentan el compromiso y liderazgo en innovación agrícola. Tanto la adaptación y mitigación al cambio climático como la promoción de sistemas alimentarios sostenibles, son algunas de las materias prioritarias en nuestro Ministerio, y con este premio nacional, queremos destacar que ellas están a la vanguardia y son un gran aporte para el desarrollo”.

De esta manera, Alicia Haro Mardones, quien representa el Fundo Don Gerardo, orientó su unidad productiva hacia el desarrollo sustentable del agroturismo, rescatando costumbres y tradiciones familiares para relevar el patrimonio e identidad local de la ovejería y la cultura gaucha. De igual manera, desarrolla el turismo de reforestación como una estrategia de mitigación del cambio climático, abriendo una oferta turística que genera conciencia en el cuidado generacional de los recursos naturales. “Impulsamos este nuevo concepto de turismo de reforestación y siempre digo que muy pronto esta va a ser la nueva forma de viajar y hacer turismo “, cerró Haro.

Por su parte, Rosario Carabias Cuevas ha desarrollado dos empresas vinculadas a la innovación en la cadena agroalimentaria y nativa. La primera de estas, BeeFresh, nace de la apicultura y se sustenta en la creación de un alimento libre de alérgenos, fortificado con suplementos y pigmentos naturales con base de harinas no convencionales, promoviendo la agricultura orgánica y regenerativa. Aurora Paisajes, la segunda empresa de Carabias, consiste en el desarrollo de una consultoría de paisajismo para revalorizar la flora nativa y sus ecosistemas, permitiendo crear paisajes escénicos no existentes en la región. “El paisajismo es una gran herramienta de mitigación para el cambio climático, no solo es embellecimiento, y eso es lo que tratamos de demostrar “, enfatizó Carabias.

El delegado presidencial regional de Aysén, Rodrigo Araya Morales, sostuvo que “para nuestro presidente Gabriel Boric y nuestro Gobierno, el resaltar a las personas que acometen su labor productiva con innovación, aceptando desafíos y corriendo riesgos, es muy importante. Con mayor razón cuando son mujeres, pues en el sector silvoagropecuario hay una gran cantidad de mujeres que se han incorporado históricamente en este desarrollo y en nuestra región son cada vez más”.

Asimismo, la gobernadora regional de Aysén, Andrea Macías Palma, indicó que “hoy día hay un reconocimiento a dos mujeres, el año pasado también se reconoció a una mujer agroinnovadora en nuestra región, pero sabemos que detrás hay muchísimas más. El desafío es gigante, es lograr articular una red de agroinnovación que permita poner en valor todo el trabajo que ya se está haciendo en la región de Aysén. Lo que yo siempre planteo, sobre todo en el ámbito alimentario, es que somos una región que a futuro vamos a ser una tremenda potencia”.