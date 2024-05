Bono de Invierno 2024: Más de 10 mil personas beneficiadas en Aysén

Un total de 10 mil 380 pensionados y pensionadas de la región de Aysén recibirán este año el tradicional y esperado Bono Invierno 2024.

En esta oportunidad, el beneficio alcanza a los $77.982 por persona pensionada que acredite 65 años o más al 1° de mayo de 2024 y cuya pensión contributiva -esto es, derivada de sus cotizaciones- sea inferior o igual a $212.406.

Es importante señalar que en el caso de las personas que reciban una Pensión Garantizada Universal (PGU) como complemento a su pensión, ese límite de $212.406 sólo considera el monto de dicha pensión contributiva, sin sumar la PGU.

Este es el caso de la señora Nora Ángel, pensionada de la ex caja del Servicio de Seguro Social y beneficiaria de la PGU, quien, como cada mes, llegó hasta la Caja de Compensación los Héroes, para recibir su pensión, a la que este mes se sumó el Bono de Invierno.

Para la pensionada, se trató de una excelente noticia. “Es muy bonito, muy bueno, porque con eso compro la leña, pago el agua, pago mis cosas todas”, señaló.

Las declaraciones se dieron en el marco de una actividad conjunta entre el Instituto de Previsión Social – IPS y el seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro. En la oportunidad, la autoridad regional se refirió a las formas de pago y a la incorporación, este año, de quienes perciben pensiones de leyes reparatorias. “Destacar primero que esto es parte del compromiso del gobierno del Presidente Boric y del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Hoy, con el IPS ChileAtiende, y en este trabajo colaborativo que tenemos con la Caja de Compensación Los Héroes, eso nos permite que los pensionados como la señora Nora, venga a cobrar acá y reciba hoy su PGU y su Bono de Invierno. Pero también destacar que esto también llega a muchos pensionados de manera automática a su cuenta RUT. Y aquí se agrega algo que nosotros comprometimos, y que son las personas que tienen alguna ley reparatoria como la Valech y Rettig, Exonerado Políticos, también van a recibir este bono de invierno”, expresó.

Este 2024, y por primera vez, podrán recibir el Bono de Invierno las personas con pensiones de leyes especiales que cumplan con los requisitos, y que antes no calificaban para tener derecho a este beneficio. Se trata de pensionados y pensionadas bajo las leyes Rettig, Valech, de la Ley N° 20.405 de pensión para la cónyuge sobreviviente de los beneficiarios de la pensión establecida en el artículo 1° de la Ley N° 19.992, y exonerados políticos ingresarán a este beneficio, porque cumplen con los requisitos.

Rodrigo Díaz detalló también que “en la región son alrededor de 10.300 personas beneficiadas y con un monto aproximado de inversión de más de 830 millones de pesos. Entonces, destacar eso y que vamos a seguir como gobierno impulsando estas políticas en beneficio de nuestros adultos mayores”.

En este mismo contexto, la jefa de plataforma de la sucursal Coyhaique del IPS ChileAtiende, Nery Roa, realizó un llamado a estos últimos, a fin de no caer en estafas ni engaños. “Cuando se hacen estas difusiones masivas de beneficios estatales, existen muchas personas inescrupulosas que comienzan a hacer llamados telefónicos y se hacen pasar por funcionarios del Estado, principalmente por funcionarios del IPS ChileAtiende. El IPS no les consulta, no pide cuentas bancarias, no pide RUT, no pide clave… por lo tanto, tengan mucho cuidado, y cualquier consulta la hagan saber a nosotros. Estamos ubicados en Prat #580 y atendemos de 08.30 a 14.00 horas. Tenemos también sucursales en la ciudad de Puerto Aysén, Cochrane, Chile Chico y Puerto Cisnes”, enfatizó.

A nivel nacional, incluyendo los pagos a beneficiarios del IPS y de otras instituciones previsionales, se estima que el Estado destinará más de $137 mil millones en total en la entrega de este bono a las personas pensionadas más vulnerables del país. Para el caso de la Región de Aysén, serán cerca de 809 mil 500 millones de pesos los que se desembolsarán en esta ocasión.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio?

Recibirán el Bono de Invierno las personas pensionadas que tengan 65 o más años al 1 de mayo de 2024 y que, además, estén en los siguientes grupos:

Personas pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS), incluidas aquellas con pensiones por leyes especiales que cumplan los requisitos; del Instituto de Seguridad Laboral (ISL); de Dipreca, de Capredena y de las Mutualidades de empleadores de la Ley N° 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Estas personas recibirán el bono siempre que tengan una pensión contributiva (aquella que se genera a partir de los ahorros previsionales que completó una persona en su vida laboral) igual o inferior a $212.406, sin considerar en ese monto la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Personas pensionadas de AFP y compañías de seguros (Decreto Ley N° 3.500), siempre que también reciban la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) o una pensión mínima con Garantía Estatal, y cuyas pensiones contributivas sean inferiores o iguales a $212.406, sin considerar en ese cálculo el monto del Aporte Previsional Solidario o de la PGU.

Todas las personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional. Es decir, que reciban sólo la PGU.

Cabe recordar que el beneficio se recibe automáticamente, sin necesidad de solicitarlo. Sin embargo, para más información sobre este beneficio, las personas pueden informarse en www.ips.gob.cl, www.chileatiende.cl, llamar al Call Center 600 440 0040, contactarnos a través de las redes sociales @ChileAtiende en X, Facebook e Instagram o acudir a una de nuestras sucursales.