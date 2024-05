Senadora Órdenes destacó la realización de cuatro talleres de formación ciudadana

Durante su semana distrital, la senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes Neira, acompañó a estudiantes de las comunas de Cisnes y de Coyhaique en cuatro talleres de formación ciudadana impartidos por el Senado, dos en la comuna de Cisnes -en el Liceo Arturo Prat Chacón, de Puerto Cisnes y en la Escuela Eusebio Ibar, de La Junta- y dos en Coyhaique –en el Liceo Juan Pablo II y en el Colegio Mater Dei.

Aysén.- Los talleres, llamados “Poder Legislativo y formación de la Ley”, están dirigidos a estudiantes de 7° básico a 4° medio y tienen como objetivo que los participantes conozcan tanto las principales características del rol y del funcionamiento del poder legislativo, como del trabajo que realizan senadores y senadoras.

“Estamos muy contentos de estar en esta segunda instancia”, señaló Órdenes, luego de concluido el segundo taller en la comuna de Cisnes. “Un taller que es parte del trabajo que realiza el Senado en materia de vinculación con el medio. La idea es llevar el poder legislativo y dar a conocer como es el proceso de tramitación de una ley a todos los estudiantes”, destacó.

“Los ciudadanos, la ciudadanas, son fundamentales para construir una mejor democracia. Lo que estamos haciendo acá es un ejercicio de participación ciudadana, que a mí me parece fundamental”, sostuvo la parlamentaria. “En particular, quiero agradecer a todos los estudiantes que han participado y le han dado vida a estos talleres. Estoy muy contenta, porque además de Coyhaique y Aysén, hoy estamos en localidades más alejadas de la región, haciendo también estos ejercicios ciudadanos”, concluyó, valorando el que el Senado haya recibido su propuesta de descentralizar esta actividad.

Por su parte, Krishna Estroz, presidenta del Centro General de Alumnos del Liceo Juan Pablo II de Coyhaique, valoró positivamente la actividad realizada, tanto por ellal, como por sus compañeros y compañeras. “Nosotros como ciudadanos, normalmente, nunca estamos conscientes de todo lo que conlleva hacer estos proyectos, poder formularlos y todo este proceso, que es bastante largo y super formal”, indicó, asegurando que “es importante que nosotros sepamos esto” y que esta “es una actividad muy importante”.

“Esta es una instancia que yo me atrevo a recomendar a mis colegas, a los senadores y senadoras, a lo largo de todo el país. Es una instancia muy dinámica, con estudiantes inquietos, con propuestas muy interesantes y ad portas del Torneo Delibera, creo que es una buena instancias para poder trabajar iniciativas que, sin dudas, vamos a terminar tramitando directamente en el Congreso Nacional”, invitó la senadora a sus pares, dando cuenta del éxito que tuvo esta actividad en la región de Aysén y de la importancia de las propuestas presentadas por las y los estudiantes.

Cada taller fue organizado por profesionales de la Unidad de Vinculación Ciudadana e impartido por abogadas de la corporación, pertenecientes a las áreas de Comisiones y Secretaría, con una duración de una hora y treinta minutos. En la dinámica, las y los estudiantes asumieron el rol de un parlamentario y experimentaron la creación de un proyecto de ley asociado a sus intereses y entorno, constituyendo una instancia de trabajo activa, participativa y dialógica, desde la realidad del estudiantado.