MOP promueve mayor contratación femenina en sus obras

El Ministerio de Obras Públicas modifica Reglamento de Contrato de Obra Pública para incentivar una mayor participación de mujeres en el rubro de la construcción.

Aysén.- Muy buenas noticias para las mujeres dio a conocer el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Patricio Sanhueza Ulloa junto al Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya Morales, porque ya fue publicada en el Diario Oficial la modificación del Decreto Supremo MOP N° 156 de 2023 del Reglamento de Contrato de Obra Pública, el que incluye en el N° 11 la modificación del artículo 76, incorporándose que del total del personal ocupado en la obra, un porcentaje no inferior al 10% o el que se defina en los documentos de la licitación, será femenino, compuesto por mujeres profesionales, técnicas o trabajadoras con o sin calificación”.

Patricio Sanhueza indicó al respecto que “este es un importante logro para nuestro Ministerio de Obras Públicas por cuanto promovemos e incentivamos a las empresas para que puedan aumentar su personal femenino de acuerdo a lo que indique el Reglamento de Contrato de Obras Pública y las bases de licitación, siendo no inferior al 10%, lo que es un importante logro de nuestro gobierno que ha reunido voluntades y esfuerzos para avanzar en la igualdad de género y promover una mayor participación de las mujeres en el rubro de la construcción, ayudando a que más mujeres puedan integrar estos espacios tradicionalmente masculinizados y que se transformen en una fuente laboral importante para muchas mujeres en nuestra región de Aysén”.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya Morales, destacó la importancia de que las mujeres de nuestra región sepan que el gobierno del presidente Gabriel Boric, se está asegurando de que se les considere al momento de contratar personal para las obras, fortaleciendo la seguridad social junto con la seguridad económica.

“Es una muy buena noticia que el Ministerio de Obras Públicas modificara el reglamento que estimula que las empresas constructoras contraten más mujeres en la ejecución de las obras. Esto va en la línea de los planteamientos de nuestro Presidente y de nuestro gobierno de lograr avanzar en equidad de género en todos los ámbitos y, en este caso, en el ámbito del trabajo”, indicó.

El Ministerio de Obras Públicas busca promover la incorporación de las mujeres en obras y visibilizar su trabajo, por lo que pudimos catastrar y levantar información de las necesidades de las mujeres de Murta, Puerto Sánchez, Coyhaique, Cochrane y de Cisnes y logramos que se licitara mediante SENCE y con fondos de la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción el curso de operadora de maquinaria pesada para mujeres de las localidades de Bahía Murta y Puerto Sánchez.

En este sentido, la ministra Jessica López en su última visita a la región visitó al grupo de mujeres que serían capacitadas en Bahía Murta, lugar en donde hoy Olga Aldauc Barrientos, junto a ocho mujeres más recientemente finalizaron su instrucción como operadoras de maquinaria pesada; ella nos contó su experiencia y el desafío de pasar de la aguja a manejar una maquinaria pesada.

“Se presentó la oportunidad y me pareció muy valorable que nos tuvieran en cuenta a las mujeres rurales y también achicar la brecha de género entre hombres y mujeres, ya que la maquinaria pesada siempre ha sido para los varones, y me pareció una oportunidad que no podía dejar pasar. Yo soy recicladora textil y como costurera reciclo telas y armo pecheras, bolsos, lo que me pidan, pero esta es un área -operadora de maquinaria pesada- totalmente desconocida pero no por eso no la puedo hacer, así que me encantó el desafío de saltar de la aguja a la maquinaria pesada. Me parece que salir de la zona de confort a las mujeres nos da esa adrenalina de enfrentar lo que viene, porque las mujeres tenemos la capacidad de poder hacer más de una actividad. Lo de mayor interés de la capacitación fue manejar la máquina, porque si bien tuvimos días de teoría a full, el subirte a una máquina…Nunca, nunca me había subido a una máquina, y manejarla menos entonces, fue un gran desafío para mí y para todas mis compañeras porque todas estábamos en igualdad de condiciones”, dijo Olga.

Olga agregó que “después estar en el curso un mes intensivo y dándolo todo, tenemos buenas expectativas, porque la idea es que si nos capacitamos fue un gran esfuerzo estar desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche un mes corrido de lunes a sábado, tengamos posibilidad de trabajo, así que agradecer la oportunidad que nos dieron para poder capacitarnos, porque sabemos que este curso es caro y que el curso se hiciera en Murta desde ya muchas gracias y agradecer (…) a todos quienes hicieron posible esta realidad”, concluyó la dirigenta.