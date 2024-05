Lanzan programa piloto para mejoramiento integral de viviendas y recambio de calefactores en Puerto Aysén y Cochrane

Un llamado a las familias de Puerto Aysén y Cochrane para que puedan postular al mejoramiento térmico integral de sus viviendas junto al recambio de calefactores a través de un programa piloto impulsado por los ministerios de Vivienda y Urbanismo y del Medio Ambiente, hicieron esta semana los representantes regionales de cada cartera, Paulina Ruz Delfín y Yoal Díaz Reyes.

Aysén.- De acuerdo a la información entregada, este trabajo mancomunado entre Vivienda y Medio Ambiente tiene como objetivo no solo mejorar la calidad de vida de las familias en sus hogares sino también tomar medidas concretas para afrontar los crecientes índices de mala calidad del aire que está afectando a las dos capitales comunales desde hace algunos años y en forma especial durante la temporada de invierno.

Según detalló la Seremi de Vivienda, Paulina Ruz, este programa piloto permitirá realizar una intervención integral de las viviendas seleccionadas, considerando tanto las obras de mejoramiento térmico como el recambio de calefacción a un sistema eléctrico respaldado con energías renovables no convencionales.

De esta forma, indicó la autoridad, se descentraliza el trabajo que se ha venido realizando en Coyhaique, para dar cabida y prioridad a otras comunas de la región que también presentan problemas de contaminación del aire. “Destacar la importancia que reviste la eficiencia energética para poder aminorar la contaminación en la región de Aysén, donde Cochrane también se encuentra involucrada como una zona saturada. Nosotros, a través de los diversos programas que ya tenemos como Minvu, realizamos actualmente un mejoramiento integral de la Vivienda con los más altos estándares de PDA (Plan de Descontaminación Atmosférica), pero este es otro tipo de programa donde por nuestra parte, mejoraremos el aislamiento del techo, de los muros, un cambio de las ventanas certificadas, como son las termopanel y los marcos Pvc. También se contempla el control de las filtraciones, donde se sellarán las viviendas y en algunos casos se cambiarán las puertas, se colocarán o mejorarán los sellos de aislamiento, extractores de aire y de filtro. Es decir, con ello queremos descentralizar los beneficios y por supuesto mejorar la calidad de vida de las familias de Cochrane y de Puerto Aysén”, precisó.

De igual forma el Seremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz, destacó la importancia de que ambos ministerios puedan trabajar en conjunto para descentralizar la atención y permitir que las familias de toda la región puedan acceder a soluciones integrales en temas que inciden directamente en su entorno y su calidad de vida. “Estamos muy esperanzados en este proceso, ya que esta medida busca primero generar mejoramientos integrales, pero además de eso son medidas ambientales que permitan descontaminar el aire de la ciudad y también avanzar en mejorar la calidad de vida. Para nosotros como Ministerio del Medio Ambiente es fundamental poder avanzar con estos procesos, mirando también la descentralización como un eje estructurante y que ello permita que todos y todas en los distintos territorios del país puedan también avanzar con esta oportunidad y beneficios para todas las comunidades”, manifestó.

Cabe recordar que dentro de los criterios de evaluación para los postulantes se entregará más puntaje a quienes tengan mayor cantidad de integrantes en el grupo familiar, con menores de 8 años y mayores a 60 y que presenten alguna discapacidad o enfermedad crónica cardiorrespiratoria. También se evaluará el tipo de artefacto, el año de construcción de la vivienda y el estado de conservación.

Finalmente, Paulina Ruz y Yoal Díaz extendieron una invitación a las familias de Puerto Aysén y Cochrane a estar informados para ver si cumplen con los requisitos que les permitan postular a este programa piloto hasta el próximo viernes 17 de mayo. Estas postulaciones las pueden hacer en forma presencial en las oficinas de las delegaciones Serviu o vía on line a través de la página web del Ministerio del Medio Ambiente calefactores.mma.gob.cl”.

Entre los requisitos para para postular destacan: Aceptar que se realizará cambio del sistema de calefacción por uno eléctrico. Tener instalado un artefacto a leña que debe entregar una vez realizado el recambio. Permitir el acceso para que personal de SERVIU o quien se designe realice el levantamiento de planimetrías y análisis técnico de la vivienda. La vivienda debe estar ubicada en la zona saturada de Puerto Aysén y en el área urbana de Cochrane. No haber sido beneficiado con algún programa de recambio anterior. El artefacto a recambiar no corresponda a un artefacto de algún programa de recambio anterior. La vivienda debe estar completamente regularizada y el postulante debe vivir en ella.