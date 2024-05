Se inicia la segunda etapa del Censo 2024, a la fecha, en la región de Aysén, se ha recorrido el 96,4% del territorio

Hasta el mes de junio, y según lo planificado, en esta segunda etapa las y los censistas volverán a visitar territorios y sus viviendas.

Aysén.- Tras cumplirse ocho semanas de iniciado el Censo de Población y Vivienda 2024, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) comienza la segunda etapa de levantamiento que se extenderá hasta junio, y en la que se busca visitar las viviendas que por diversas razones sus residentes no pudieron ser censados en el primer recorrido. Así lo informó el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Aysén, Danilo Pavez, en la Subcomisión de Seguridad de Censo, desarrollada este miércoles 08 de mayo.

Esta etapa comenzó a partir de esta semana en las distintas regiones del país, y contempla volver a visitar las viviendas que no fueron censadas en la primera fase. Dentro de las razones destacan que los residentes no se encontraban presentes al momento de la visita, no pudieron responder u optaron por no hacerlo. Además, durante los meses de mayo y junio, se recorrerá el 1,7% faltante del territorio nacional que no pudo ser abordado en el primer recorrido.

Frente a ello, el director del INE Aysén, Danilo Pavez, indicó que: “Hemos cumplido con lo planificado, hemos logrado un 96,4% de cobertura territorial, en la región, hacemos un llamado a todas las personas a estar atentas porque en esta segunda etapa volveremos a pasar a las viviendas en las que no pudimos encontrar moradores presentes”.

En tanto, el delegado regional presidencial, Rodrigo Araya, hizo un llamado a abrir las puertas a los censistas en esta etapa del proceso: “Les recordamos que el Censo de Población y Vivienda dura hasta el mes de junio, por ello, hacemos un llamado a responder el cuestionario que contiene 50 preguntas que nos proporcionará información clave para definir las políticas públicas para los próximos diez años en nuestra región”.

Por su parte, el seremi de Económica, Fomento y Turismo, Felipe Rojas, recalcó la importancia de abrir las puertas al Censo y a responder la invitación de Censo en Línea: “Queremos invitar a toda la comunidad a responder el Censo 2024, el operativo más importante para obtener información que permita tomar decisiones en políticas públicas en Chile. Además, para todos y todas quienes han recibido la invitación a contestar el censo en línea por no encontrarse en sus hogares, puedan contestarlo a través del celular o computadora, ya que la información recabada será clave para las políticas públicas de nuestro país”.

Censo en Línea

Al cierre de la primera etapa, en la región de Aysén, se han entregado, 8.031 invitaciones a responder el Censo en Línea. Si bien todos los códigos entregados continuarán activos hasta el mes de junio, en esta segunda etapa se volverá a visitar las viviendas que aún no han respondido.

En relación a ello, en la región de Aysén, están disponibles los locales censales de cada comuna a orientar a la ciudadanía sobre cómo responder al Censo en Línea, además, desde el 20 y hasta el 30 de mayo, estará disponible en la Biblioteca Regional de Coyhaique, un stand con personal de INE para apoyar el proceso desde las 09:00 a 18:00 horas, horario continuado.

Direcciones de Locales Censales

Local censal Aysén: Bernardo O’Higgins 571.

Local censal 1 Coyhaique: 21 de Mayo 449, Coyhaique, Local Censal 2 Coyhaique: Las Lengas 952, Coyhaique.

Local censal en Chile Chico: Bernardo O’Higgins 333.

Local censal en Puerto Cisnes: Gabriela Mistral c/Séptimo de Línea, segundo piso.

Local censal en Cochrane: Esmeralda 171, Cochrane.

Local censal en Guaitecas: Aeropuerto S/N, Guaitecas.

Local censal en Lago Verde: Trapananda S/N, Lago Verde.

Local censal en Río Ibáñez: Doctor Luis Pasteur S/N, Río Ibáñez.