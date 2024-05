Diputada Raphael solicita al gobierno facilitar el acceso al subsidio para acceder a rebajas en cuentas de luz

Parlamentaria busca que el beneficio se aplique automáticamente a las familias más vulnerables y no participen de un “concurso” como pretende el gobierno.

Valparaiso.- La diputada por la Región de Aysén, junto a sus pares de Bancada Frank Sauerbaum, Paula Labra y Carla Morales enviaron un oficio al presidente Gabriel Boric y a los ministros de Hacienda, Mario Marcel; de Desarrollo Social, Javiera Toro; y de Energía, Diego Pardow solicitando “facilitar el acceso al subsidio al consumo de electricidad previsto en la Ley General de Servicios Eléctricos y en la Ley N°21.667”.

En concreto, los parlamentarios argumentan en el texto que “el artículo 151 de la Ley General de Servicios Eléctricos prevé un subsidio al consumo de electricidad que aplica cuando el valor de las tarifas eléctricas contempladas en la misma legislación se incrementa en un promedio igual o superior al 5% de aumento real acumulado.

Además, agregan que “la misma norma faculta especialmente al presidente de la República para dictar un Decreto Supremo que regule los detalles de concesión, acceso y otorgamiento del subsidio.

La Diputada explicó que “a partir del mes de junio subirán las tarifas eléctricas, fundamentalmente porque se ha terminado el congelamiento de las tarifas que venía desde la pandemia en el gobierno del presidente Piñera. Por lo tanto, los sectores más humildes van a ver aumentada su cuenta, afectando así los bolsillos de las familias más vulnerables de la Región de Aysén.

Y en esa línea agregó que “nosotros le hemos enviado un oficio junto con otros parlamentarios al presidente de la República para que aplique la norma de la ley 21.667 que otorga la facultad del presidente para entregar un subsidio a quienes hoy día se establecen en el Registro Social de Hogares (RSH) con el porcentaje menor al 40%.

Por lo tanto, “hemos pedido que lo haga automáticamente considerando que esta información la tiene el Ministerio de Desarrollo Social.

Claramente lo tienen los municipios, el gobierno y por lo tanto no hay ninguna información que el gobierno no tenga para poder aplicar este subsidio. Además, hemos pedido que los sectores que están entre el 40% y el 70% más pobres de Chile, sí puedan postular a este beneficio pero que los que son menores al 40% en su ficha de protección social reciban el subsidio automáticamente porque el alza de la luz a partir del mes de junio va a ser notorio” se refirió Raphael.

Raphael agregó que “ad-portas de la temporada de invierno, y en donde sube el consumo de electricidad, le hemos pedido al Gobierno que el subsidio de electricidad pueda abarcar a la mayoría de familias vulnerables de nuestro país. El invierno se viene crudo, con muy bajas temperaturas, lo que resulta siendo un gasto mayor para las familias más vulnerables, que requieren ayuda por parte del Estado. Por lo que no se entiende que el gobierno le pida a esta altura a la gente que postule para tener un beneficio que es relevante para enfrentar la temporada de invierno.