Marcelo Santana se prepara extendiendo el alcance regional de su gestión y perfeccionando su Plan de Gobierno

Este domingo 9 de junio se definirá qué postulante de la centro derecha va a representar a este sector en la elección para Gobernador Regional de octubre. En ese plano, el ingeniero ambiental y ex Alcalde de Río Ibáñez, se concentra en llegar a gran parte del territorio para recabar ‘in situ’ las nuevas necesidades que están surgiendo en la población -en el actual y complicado escenario económico- para priorizarlas en su propuesta programática.

Aysén.- Marcelo Santana Vargas se mueve constantemente en la Región de Aysén y en cada localidad ve con asombro cómo las familias de esta zona de la Patagonia chilena ya están “ajustándose económicamente para enfrentar las continuas alzas de los productos básicos como la alimentación, la calefacción y los combustibles, que están ocasionando una merma que ‘pone cuesta arriba’ llegar a fin de mes”, explicó.

“No sólo se trata que no alcance, sino también que hay muchas familias que hoy están sufriendo a consecuencia del desempleo y la falta de trabajo, con una Tasa de Desocupación del 6,0 % en el trimestre móvil enero–marzo 2024, de acuerdo al propio Instituto Nacional de Estadísticas”, sentenció.

Agregó, además, que “desde el Gobierno Regional no se está invirtiendo con el objetivo de revertir esta cifra, donde las personas ocupadas disminuyeron en el mismo trimestre móvil en un 2,8%, pero también hay una importante responsabilidad de los ministerios, porque los recursos sectoriales han brillado por su ausencia”, apuntó Marcelo Santana.

De esta forma, junto a su equipo está perfeccionando su Plan de Gobierno que busca sacar a la región del estancamiento con inversiones que se traduzcan en fuentes de empleo, que permitan crear plazas en las ciudades y también en las localidades rurales, “porque hay mucho por hacer y una adecuada programación hará que desde el día uno se tomen decisiones que vayan en ese sentido, con la urgencia que necesitan las familias de Aysén”, finalizó.