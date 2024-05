Diputado Calisto vuelve a la carga en contra del bono de calefacción “No alcanza para nada”

El legislador planteó el tema en la sala de la Cámara de Diputados, donde solicitó que se oficie formalmente a la Ministra de Desarrollo Social pidiendo aumentar el monto y la cobertura.

Valparaíso.- El diputado Miguel Ángel Calisto volvió a la carga en contra del bono de calefacción o bono leña, esta vez en su intervención en la sala de la Cámara de Diputados, donde criticó al gobierno por su negativa a aumentar el monto y la cobertura de este beneficio, asegurando que “desde que se creó no ha tenido ningún reajuste”.

Según el legislador, “nosotros en Aysén tenemos un grave problema, que acrecienta. Son muchas familias en la región que no tienen un apoyo concreto por parte del Estado. Este es un gobierno que se jacta de su sentido social, pero en la práctica ha defraudado a los más pobres. El bono de calefacción va a beneficiar a 34 mil familias, pero nuevamente será de 100 mil pesos. Eso no alcanza para nada”.

“En este Congreso, en el marco de la discusión de la ley de presupuesto, aprobamos el aumento a 200 mil pesos de este bono en la Cámara de Diputados, pero fue el gobierno el que le puso la lápida. Hoy lo que están haciendo es entregar un bono que es el mismo monto de hace 10 años. Hoy en día, el metro de leña puede llegar a costar 70 mil pesos”, afirmó.

El parlamentario agregó que “estamos en medio de una crisis social y económica, es momento que se aumente el monto de este bono para la región de Aysén. Por eso, pido que se oficie desde la Cámara de Diputados a la Ministra de Desarrollo Social, solicitando formalmente que el gobierno aumente el monto, y también aumente la cantidad de beneficiarios, porque tampoco lo está llegando a todos los que lo necesitan y cumplen los requisitos”.

Finalmente, Miguel Ángel Calisto señaló que “pido mayor consciencia social por parte del gobierno, que entienda que tiene que abrir la billetera, sobre todo con los más pobres. Para que hablar del precio del combustible, que acá en la región está superando los $1800, y en el litoral puede llegar incluso a los $2000. Esta es la realidad de la pobreza que vive Aysén y el gobierno no reacciona”.