IPS: exitosas jornadas de apoyo a postulación del Subsidio Eléctrico

En la región de Aysén, IPS estuvo presente en apoyando tanto en sus sucursales como en operativos en Chile Chico, Ibáñez, Coyhaique y Puerto Aysén.

Aysén.- Una excelente recepción tuvo en la comunidad la participación del Instituto de Previsión Social en las diversas acciones llevadas a cabo por las entidades públicas con el fin de apoyar la postulación al Subsidio Eléctrico.

La atención directa en las oficinas y la activa participación en los operativos organizados en la región, hicieron del IPS uno de los rostros más reconocidos en los distintos puntos en los que se convocó a la comunidad para apoyarles en el marco de la postulación al esperado beneficio, ya fuera a través de orientación, entrega de Clave Única o directamente en la solicitud de éste.

Una de las acciones con mayor acogida fue la apertura de la oficina del Instituto de Previsión Social Coyhaique, el pasado sábado 13. Así lo manifestaron los concurrentes, quienes destacaron y agradecieron la iniciativa. “Me parece muy bien, muy inteligente de parte de ustedes, porque hay mucha gente que trabaja durante toda la semana y que no sabemos usar las redes sociales… Entonces ustedes hicieron muy bien en abrir, para que podamos nosotros, los más ignorantes en las Redes, venir y hacer nuestro trámite”, señaló Isolda Moldenhauer.

Por su parte, el seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, resaltó la labor del IPS y la calidad y calidez de la atención. “Quiero destacar el compromiso del IPS y su red ChileAtiende para atender a la gente que está postulando al Subsidio Eléctrico. Es una gran iniciativa, en concordancia con el Ministerio de Energía (…) Vino mucho adulto mayor y la verdad es que yo los he visto que se van muy contentos, porque la atención ha sido muy expedita, muy rápida y muy amigable; así es que también destacar eso. Y que, finalmente, cuando, como Estado, nos organizamos, pasan estas cosas virtuosas”, expresó.

Palabras similares tuvo también la jefa de la sucursal IPS Coyhaique, Daniela Catalán Celis, quien relevó, sobre todo, el compromiso del equipo, haciendo hincapié en la disposición a apoyar a la comunidad no sólo el pasado sábado, sino durante estas dos semanas, en los diversos operativos en los que participaron conjuntamente con otros servicios como Registro Civil y el municipio.

“Esta fue una determinación que se tomó en conjunto con el Ministerio de Energía, para tomar el Subsidio Eléctrico a la comunidad, ya que muchas personas, por su horario laboral, no habían podido venir a realizar la postulación. Esto tuvo una muy buena recepción en nuestra comunidad, tanto así que, durante la mañana, al comienzo de la jornada, ya había gente esperando. Así es que nosotros estamos muy contentos de haber podido aportar a nuestra comunidad, ayudando a los usuarios a postular a este beneficio, que es tan importante”, concluyó la representante del IPS.

Durante el período de postulación al Subsidio Eléctrico, el Instituto de Previsión Social participó primero orientado y generando códigos de activación de la Clave Única, para luego, a partir de la segunda semana, involucrarse directamente en la postulación. Fue así que estuvo presente en operativos en las localidades de Villa Cerro Castillo y Fachinal, así como en las poblaciones Gabriela Mistral, Clotario Blest, villas Patagonia y Divisadero, en la Jornada de Abastecimiento de la Cooperativa de Unidad Social, y en la Feria Libre Rivera Sur.