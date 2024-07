Marcelo Santana ante violencia y delincuencia “Es el problema más crítico del país y no veo capacidad de respuesta”

El actual candidato a Gobernador Regional del pacto Chile Vamos, Marcelo Santana, se refirió a la ola delictual que vive el país durante las últimas semanas y donde la Región de Aysén no ha estado ajena a este tipo de hechos.

Coyhaique.- “Hoy nuestro país vive condiciones nunca vistas en términos de delitos violentos y de connotación social como lo son los homicidios, con 17 muertos en cuatro días. Son cifras propias de países donde el narcotráfico es el que reina y que, lamentablemente, desde el gobierno no se vislumbran respuestas adecuadas para el problema más crítico que vive el país”, explicó Marcelo Santana Vargas.

Asimismo, agregó que “en nuestra región también tenemos una gran preocupación por la seguridad pública, debido al incremento de un 20% en los robos con intimidación y en los robos con violencia, que han aumentado en un 75%, en comparación con el año 2022”, detalló.

Santana expuso también que “en Coyhaique, lastimosamente, se han vuelto comunes y se han normalizado los robos con intimidación y el uso de armas de fuego. Sin embargo, ante esta nueva y cruda realidad, no vemos respuestas apropiadas en la capital regional, sólo un 63% del sistema de cámaras de televigilancia está en funcionamiento, no existe una sensación de aumento del patrullaje en poblaciones y villas, y los recursos de inversión, como los recientemente aprobados por el Gobierno Regional, no se han orientado a iniciativas que permitan combatir la delincuencia en los barrios donde están ocurriendo los hechos delictuales más frecuentes, al contrario, lo que ve en la región es improvisación y respuestas muy poco relacionadas con los principales hechos de violencia que atemorizan a nuestros vecinos”.

Finalmente, Santana indicó que desde su gestión programática el Gobierno Regional impulsará un sistema integrado de seguridad para la región y que ya se encuentra trabajando con su equipo, en propuestas robustas de iniciativas y proyectos, encabezadas con profesionales idóneos y con un trabajo directo con los municipios y dirigentes comunitarios”, agregando que “se requiere liderazgo y gestión firme para conseguir resultados”, enfatizó el candidato a Gobernador Regional.